Молодой врач из Борисова: Я - оппонент действующей власти, менять нужно все 12.06.2020, 21:41

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Фoто: gazetaby.com

Люди сегодня голосуют против Лукашенко.

Об этом сайту ex-press.by рассказал Артём, 28 лет, врач из Борисова:

— Собираюсь голосовать. Отдам свой голос против действующего правителя. Ни разу за него не голосовал.

Являюсь оппонентом действующей власти. Менять нужно всё. В первую очередь, децентрализовать власть, позволить функционировать исполнительной, законодательной и судебной власти, а не одному человеку. Нужно менять экономический курс, который у нас остался со времён СССР, и главный бич которого — плановая экономика, не способная конкурировать с рыночной экономикой.

На сегодняшний день, в условиях отсутствия свободы выбора и авторитарности власти — «выборы» не более, чем фикция. Люди сегодня голосуют, в большинстве своём, не за кого-то, а против Лукашенко.