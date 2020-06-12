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Молодой врач из Борисова: Я - оппонент действующей власти, менять нужно все

  • 12.06.2020, 21:41
  • 2,993
Молодой врач из Борисова: Я - оппонент действующей власти, менять нужно все
Фoто: gazetaby.com

Люди сегодня голосуют против Лукашенко.

Об этом сайту ex-press.by рассказал Артём, 28 лет, врач из Борисова:

— Собираюсь голосовать. Отдам свой голос против действующего правителя. Ни разу за него не голосовал.

Являюсь оппонентом действующей власти. Менять нужно всё. В первую очередь, децентрализовать власть, позволить функционировать исполнительной, законодательной и судебной власти, а не одному человеку. Нужно менять экономический курс, который у нас остался со времён СССР, и главный бич которого — плановая экономика, не способная конкурировать с рыночной экономикой.

На сегодняшний день, в условиях отсутствия свободы выбора и авторитарности власти — «выборы» не более, чем фикция. Люди сегодня голосуют, в большинстве своём, не за кого-то, а против Лукашенко.


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