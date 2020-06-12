В Мозыре коронавирус обнаружили в райисполкоме, лицее и торговом центре 12.06.2020, 22:02

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В городской больнице не хватает мест.

Новые очаги коронавируса в Мозыре. Заражение обнаружено в райисполкоме, лицее и торговом центре Global Market.

- Коронавирус в финансовом отделе Мозырского райисполкома, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Болеет начальник, заместитель и несколько специалистов. Также заражение обнаружено в выпускном классе Мозырского государственного областного лицея. Пропущены выпускные экзамены, так как учеников оставили по домам на карантине.

В магазине «Пятый элемент» в торговом центре Global Market продавец находится со всеми признаками Covid-19 на больничном, а диагноз ОРВИ.

В больнице не осталось профильных отделений, все под «ковидных» сделали. Мест не хватает, с подтвержденным коронавирусом выписывают долечиваться дома, где у людей семьи.

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