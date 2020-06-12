Беларуси надо быстрее выздоравливать
- 12.06.2020, 22:41
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Люди устали слушать бредни больного человека.
Надо всем нам быстрее выздоравливать. Комментарий подписчицы youtube-канала «Баста» под одним из видео:
- Для того, чтобы не уезжали талантливые молодые люди, врачи, ученые и просто думающие белорусы, мы должны избавиться от преступной власти, - пишет она. - Люди, только задумайтесь: нашей страной 26 лет правит человек с официальным диагнозом шизофрения!
Похоже, нас всех тоже частично задел этот диагноз, если столько лет мы слушаем бредни этого больного человека. Надо всем нам быстрее выздоравливать!
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