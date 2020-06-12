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Волонтер кампании «Страна для жизни»: Меня окружают смелые люди, это вдохновляет

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  • 12.06.2020, 22:57
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Волонтер кампании «Страна для жизни»: Меня окружают смелые люди, это вдохновляет
Пикет в Минске. 31 мая 2020
Фото: Belsat.eu

О том, как реагируют простые белорусы на пикеты Светланы Тихановской.

Belsat.eu поговорил с 22-летним футбольным тренером Никитой Бураком, который собирает подписи на пикетах Светланы Тихановской:

- Я волонтер. Хотел в инициативную группу, но все так быстро произошло, что не успел подать документы. Я увидел, что в группе «Страна для жизни» набирали волонтеров, нужна была помощь. Не мог сидеть равнодушно. Если мой ребенок будет смотреть на героев и понимать, что его отец не такой, потому что он отсиделся, то какой пример я подам своим детям? Если вижу такую несправедливость, то кем буду, если закрою глаза на это?

Никита Бурак в центре. Фото предоставлено редакции belsat.eu

Пришел на Комаровку в тот день, когда Сергея Тихановского задержали. Его следующая поездка должна была быть в Лиду. Сергея нет, а нам надо ехать – у нас полный диссонанс, хаос. Волонтеры собрали два автомобиля, мы не знали, чего ожидать, что будет. Соберутся ли люди, будут ли бояться?

Мы приехали в Лиду и увидели очень много людей! Мы стояли, машины сигналили. Сначала собирали эти подписи на коленках, никаких стульев не было, так как мы не успели сформироваться, нашу группу задержали. Люди увидели – начали приносить из каких-то ресторанов скамьи, стулья. Мы в таком шоке были! Потом пошел сильный дождь. Люди стояли с зонтиками, никто не расходился, чтобы бумаги не намокли. Мне мужчина свой дождевик подарил: «Держи, тебе нужнее». Нам приносили еду, кофе, пирожки, люди нас кормили. После того, что увидел в Лиде, я подумал: «Как я могу этих людей бросить?»

Много народных шуток слышали: «Таракан собрал 11 миллионов подписей», «Мы за всех, кроме одного». Пенсионеры ходили с бумажками и вычеркивали кандидатов, за которых подписались, будто в магазине список продуктов.

Никита Бурак. Фото предоставлено редакции belsat.eu

Мы все равно будем заниматься своим делом, хотя любого человека сегодня-завтра могут забрать. Ну как можно им давать власть? Страха нет, но, безусловно, всегда нужно думать головой. У тебя есть близкие, которые за тебя боятся, больше за их волнуюсь. Я не боюсь, потому что меня окружают смелые люди. Это вдохновляет.


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