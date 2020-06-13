Геннадий Федынич: Лукашенко лучше уйти до выборов 24 13.06.2020, 8:06

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ФОТО: praca-by.info

Белорусский народ изменился.

Об этом в интервью Charter97.org заявил лидер Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- В чем, по вашему мнению, главные особенности сегодняшней президентской кампании?

- Это далеко не первая политическая кампания, которую мне приходится наблюдать, но в этом году в Беларуси происходит что-то беспрецедентное.

Особенным стало уже хотя бы то, что сегодня на политическом поле активно действует ряд потенциальных кандидатов в президенты, которых не выдвигала ни партия, ни движение, ни организация. Согласитесь, такого давно не было.

И что замечательно: люди с удовольствием ставят подписи за любого кандидата, но только не за Лукашенко. Это тоже важный показатель этой кампании и происходящих в обществе перемен.

Наконец, важным симптом стало то, что у власти нервы сдали раньше обычного и она начала совершать провокации против возможных кандидатов в президенты, которые еще даже не зарегистрированы. Это только подчеркивает, насколько велик и опасен для властей потенциал наших граждан, собирающихся в разных городах в огромные очереди к пикетам по сбору подписей.

- Ваш профсоюз постоянно контактирует с простыми работниками предприятий. Как сейчас настроены люди труда?

- Во-первых, люди начали смело и открыто озвучивать то, что годами наболело. Для этого они и стоят часами в нескончаемых очередях к пикетам альтернативных кандидатов. Достаточно посмотреть стримы из небольших, городов, чтобы понять, кого и за рядовые белорусы клянут в первую очередь.

Естественно, люди никогда и не забудут и не простят того, как Лукашенко своими декретами ввел контрактную систему, а потом ее закрепили в новом Трудовом кодексе. По сути, это даже не кодекс, а переработанный свод декретов по закабалению и принуждению всего рабочего класса и сотрудников бюджетной сферы. Несомненно, люди не простят властям эту удавку и будут добиваться ее отмены.

Более того, отношение людей к власти сегодня крайне негативное еще и потому, что в белорусах проснулось гражданское самосознание, а власти упорно отказываются видеть в нас граждан. Власть не хочет понимать, что народ изменился и отводит государственным чиновникам роль людей, нанятых им, народом, для решения своих проблем.

Этот набивший оскомину стиль руководства, это одно и то же лицо в телевизоре только раздражают людей. Его «разносы» губернаторам или районным руководителям ничего они не дают, кроме еще большего неприятия и желания все это поменять. Поэтому люди уже не воспринимают эту власть и открыто говорят это и на пикетах по сбору подписей, и на встречах с представителями нашего профсоюза.

Как следствие, в этой кампании мы все чаще наблюдаем, как работники госпредприятий, которых заставляют подписываться за Лукашенко, отказываются это делать или отзывают потом свои подписи. Причем происходит это во всей стране, во всех областях: достойные примеры показали и рабочие Новогрудского ЖКХ, и жители Могилевской области, и сотрудники агрокомплекса из Каменецкого района. У людей прорезалось чувство собственного достоинства и «открутить» ситуацию назад у властей уже не получится.

Для Лукашенко лучше было бы уйти со своего поста еще до начала выборов.

- Появились ли в Беларуси лидеры, которые готовы взять на себя ответственность за перемены?

- Знаете, я думаю, что на этапе сбора подписей некоторые из потенциальных кандидатов вынуждены занимать более обтекаемую позицию. Им приходится это делать, у них очень маленькое пространство для маневра.

Но люди должны быть уверенными в том, за кого отдали свою подпись. Оказывая доверие альтернативному политику, народ имеет право знать, за что ратует этот кандидат: просто «навести косметику» или действительно идти к переменам, которые приведут Беларусь в число европейских стран.

Я надеюсь, что в скором времени кандидаты протеста должны будут показать себя, если они хотят оправдать доверие народа и говорить от его имени.

Когда они формально станут кандидатами в президенты и им можно будет проводить встречи и митинги, тогда они просто обязаны четко высказываться в поддержку политзаключенных, советоваться с людьми, искать поддержки у народа и защищать не только тех, кто сегодня сидит в тюрьме, но и собственных избирателей, поверивших их программе.

Надо четко понимать, что белорусы уже давно созрели к переменам и на это в обществе - огромный спрос.

- Как в таком случае можно добиться перемен?

- Во-первых, народ должен четко понимать и чувствовать, что избранный им альтернативный кандидат твердо стоит на защите его интересов и голосов.

Во-вторых, такой политик должен стараться, чтобы в участковых избирательных комиссиях были его люди и зафиксировать, хотя бы с помощью наблюдения, электоральную победу.

Наконец, победу и голоса поверивших тебе людей надо защищать всеми законными средствами - в том числе и массовыми митингами. По-другому власть не заставишь прислушаться к гражданам.

Например, тот же Виктор Бабарико недавно заявил: «Если мои избиратели скажут «Идем на площадь», то я пойду на площадь».

Нет, если ты народный кандидат и идешь во власть ради перемен в Беларуси, то не надо «прикрываться» людьми: мол, если люди выйдут — то и я тоже выйду. Если ты владеешь информацией о том, что выборы будут сфальсифицированы или уже фальсифицируются, значит, ты должен сам, как народный кандидат, призвать людей к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы.

И не «быть с ними», а быть во главе народа на Площади, сделать так, чтобы люди были с тобой и пошли за тобой. Это - разные вещи.