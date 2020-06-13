Мужики, ваше время стать стеной! 9 Елена Андросова

13.06.2020, 8:20

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Фото: «Наша Ніва»

Держаться вместе, одним фронтом, не предавая себя, своих детей и страну.

Вчера посмотрела фильм «Плошча-2006».

Никогда, слышите, никогда раньше мне не было так стыдно ни за себя, ни за страну, в которой живу, ни за людей... Мы бросили тех, кто был на площади, позволили омоновцам лупить дубинками и кастетами детей, да, практически детей! Которые пытались отстоять и наше будущее… Мы их предали, дорогие мои сограждане, предали.

Когда омоновец ударил кулаком в лицо жену Димы Завадского, я дернулась. Эта тварь ударила не только ее, а каждую женщину в этой стране, в том числе и свою мать, свою сестру… Наверняка эта сволочь уже при должности за столько лет. Но где-то в душе теплится Надежда, что сдох…

Слезы душили вчера, душат и сегодня.. Синие ленточки были и тогда, все было почти так же. Только люди в деревнях верили, что добрый царь не в курсе, что творится.

Силовикам хотелось бы сказать одно: посмотрите, где те, кто в те годы так наслаждался властью над беззащитными людьми? Где Павличенко? Подумайте о том, что вы всего лишь разменная монета в этой игре, пушечное мясо. При необходимости вас сольют не раздумывая! Самое время, господа офицеры, подумать об этом! Самое время подумать о том, не плюнет ли вам в лицо ваш сын, когда вырастет и все узнает. А узнает обязательно!

А все остальным скажу одно: держаться вместе, одним фронтом, не предавая себя, своих детей и страну. МУЖИКИ! Ваше время стать той стеной, которой мы будем опорой.

Те, кто думает, что их хата с краю, знайте: нет уже этого края, нет!

Елена Андросова, «Фейсбук»