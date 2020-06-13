В Конгрессе США представили законопроект против «повара Путина» 1 13.06.2020, 8:39

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Пакет ограничительных мер разработали представители обеих партий.

Четыре конгрессмена от обеих партий представили законопроект, осуждающий действия Евгения Пригожина, считающегося одним из приближенных президента РФ Владимира Путина, и содержащий пакет мер по противодействию действиям Пригожина и его партнеров «за их продолжающиеся атаки на Соединенные Штаты и их союзников», сообщает «Голос Америки».

В заявлении конгрессмена-демократа Элиота Энгела, главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и одного из авторов законопроекта, говорится: «Евгений Пригожин – марионетка Путина с давней историей подрыва безопасности и интересов Соединенных Штатов в интересах правительства России».

В качестве примеров, Энгел привел вмешательство пригожинской «фабрики троллей» в американские выборы 2016 и 2018 годов, а также действия наемников из «группы Вагнера» в Украине, Сирии, Ливии и Африке.

Законопроект, в частности, предусматривает убеждение государств, сотрудничающих со структурами подконтрольными Пригожину, в прекращении подобного сотрудничества; введение дополнительных санкций; сотрудничество с международными партнерами США с целью убедить их предпринять аналогичные шаги.