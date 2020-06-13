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В Конгрессе США представили законопроект против «повара Путина»

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  • 13.06.2020, 8:39
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В Конгрессе США представили законопроект против «повара Путина»

Пакет ограничительных мер разработали представители обеих партий.

Четыре конгрессмена от обеих партий представили законопроект, осуждающий действия Евгения Пригожина, считающегося одним из приближенных президента РФ Владимира Путина, и содержащий пакет мер по противодействию действиям Пригожина и его партнеров «за их продолжающиеся атаки на Соединенные Штаты и их союзников», сообщает «Голос Америки».

В заявлении конгрессмена-демократа Элиота Энгела, главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и одного из авторов законопроекта, говорится: «Евгений Пригожин – марионетка Путина с давней историей подрыва безопасности и интересов Соединенных Штатов в интересах правительства России».

В качестве примеров, Энгел привел вмешательство пригожинской «фабрики троллей» в американские выборы 2016 и 2018 годов, а также действия наемников из «группы Вагнера» в Украине, Сирии, Ливии и Африке.

Законопроект, в частности, предусматривает убеждение государств, сотрудничающих со структурами подконтрольными Пригожину, в прекращении подобного сотрудничества; введение дополнительных санкций; сотрудничество с международными партнерами США с целью убедить их предпринять аналогичные шаги.


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