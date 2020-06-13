Власти занервничали из-за футболок с надписью «ПСИХО3%» 26 13.06.2020, 9:23

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Фото: symbal.by

Правду не спрячешь.

Магазин Symbal.by сообщает, что милиция изъяла 419 фирменных футболок с надписью «ПСИХО3%».

12 июня в 18:10 курьера Symbal.by Максима Близнюковича остановили работники ГАИ на проспекте Машерова для проверки документов в 100 метрах от магазина, сообщает «Белсат».

Правоохранители сказали, что такой же автомобиль, как у него, проходит проверку в результате ДТП и попросили проехать в Советский РОВД.

«На территории Советского РОВД начали проверять машину и обратили внимание на коробки, в которых лежали футболки ПСИХО3%. Курьер вез их с производства в магазин. Милиционеры сказали, что им нужно забрать эти майки на проверку и составили протокол изъятия. Копий протокола не дали и сказали ждать, что с нами свяжутся. Павел Белоус, директор магазина, в 19:30 подъехал в Советский РОВД для разбирательства. Ему также не дали никаких протоколов и документов на основании чего забрали майки и сказали ждать, что с нами свяжутся в другие дни», – сообщается в пресс-релизе Symbal.by.

В Symbal.by отмечают, что пока магазин не получит «конкретных ответов на вопросы, что не так с дизайном ПСИХО3%», изделия с этой надписью по-прежнему может заказать на их сайте.

Надпись «ПСИХО3%» — это отсылка к известному выражению Лукашенко, который называл коронавирус «психозом», и рейтингу правителя в интернет-опросах (он колеблется на уровне 3%).