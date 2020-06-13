закрыть
13 июня 2020, суббота, 11:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турецкий уничтожитель российских «Панцирей-С1» установил рекорд

8
  • 13.06.2020, 9:24
  • 8,318
Турецкий уничтожитель российских «Панцирей-С1» установил рекорд

Анкара снова показала свое техническое превосходство.

Оперативно-тактические многоцелевые беспилотники Bayraktar TB2 турецкой компании Baykar Makina налетали 200 тысяч часов, сообщает в Twitter их производитель. Там же отмечается, что данный показатель является рекордным для турецкой авиационной промышленности, сообщает lenta.ru.

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

В мае Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1».

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

В январе канал ImageSatIntl опубликовал в Twitter спутниковые снимки почти готового первого турецкого авианосца Anadolu, строительство которого ведется при поддержке испанской компании Navantia на стамбульской верфи Sedef.


популярное за неделю

Мнение

Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко Анжелика Калатозишвили
Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип