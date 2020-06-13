Виктор Бабарико: Надеюсь, что страсти улягутся и настанет торжество закона

Виктор Бабарико: Надеюсь, что страсти улягутся и настанет торжество закона22
- 13.06.2020, 10:10
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Экс-банкир заявил, что со всех заработанных средств и имущества уплатил налоги.
Виктор Бабарико в своем вчерашнем стриме на Youtube-канале заявил, что он никогда не скрывал, что является богатым человеком. При этом уточнил, что со всех заработанных средств и имущества уплатил налоги, сообщает onliner.by.
— Мне кажется, расчет на то, что белорусы ненавидят богатых людей, неверен. Я ввязался в президентскую кампанию со следующим посылом — я достаточно богатый человек, и я хочу, чтобы в Беларуси не было бедных, — заявил Виктор Бабарико.
Виктор Бабарико добавил, что если у следствия есть какие-то вопросы и претензии к деньгам, найденным у его друзей во время следственных мероприятий, то правоохранительные органы могут обращаться к нему, потому что речь о ценностях, которые он на время дал друзьям.
— Вроде бы, несмотря на происходящие события, было сказано, что меня хотят видеть кандидатом в президенты. Есть большая надежда, что меня зарегистрируют в качестве кандидата… Надеюсь, что страсти улягутся и настанет торжество закона.
Виктор Бабарико уточнил, что по состоянию на сегодняшний день за него собрано 330 тысяч подписей.
Что касается ситуации с «Белгазпромбанком», экс-глава банка выразил уверенность, что учреждение справится с возникшими проблемами. Виктор Бабарико добавил, что не верит, будто банк виноват в неких серьезных нарушениях.