Виктор Бабарико: Надеюсь, что страсти улягутся и настанет торжество закона 22 13.06.2020, 10:10

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Фото: onliner.by

Экс-банкир заявил, что со всех заработанных средств и имущества уплатил налоги.

Виктор Бабарико в своем вчерашнем стриме на Youtube-канале заявил, что он никогда не скрывал, что является богатым человеком. При этом уточнил, что со всех заработанных средств и имущества уплатил налоги, сообщает onliner.by.

— Мне кажется, расчет на то, что белорусы ненавидят богатых людей, неверен. Я ввязался в президентскую кампанию со следующим посылом — я достаточно богатый человек, и я хочу, чтобы в Беларуси не было бедных, — заявил Виктор Бабарико.

Виктор Бабарико добавил, что если у следствия есть какие-то вопросы и претензии к деньгам, найденным у его друзей во время следственных мероприятий, то правоохранительные органы могут обращаться к нему, потому что речь о ценностях, которые он на время дал друзьям.

— Вроде бы, несмотря на происходящие события, было сказано, что меня хотят видеть кандидатом в президенты. Есть большая надежда, что меня зарегистрируют в качестве кандидата… Надеюсь, что страсти улягутся и настанет торжество закона.

Виктор Бабарико уточнил, что по состоянию на сегодняшний день за него собрано 330 тысяч подписей.

Что касается ситуации с «Белгазпромбанком», экс-глава банка выразил уверенность, что учреждение справится с возникшими проблемами. Виктор Бабарико добавил, что не верит, будто банк виноват в неких серьезных нарушениях.