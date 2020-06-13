«На весь сельсовет остался один врач» 13.06.2020, 9:36

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Фото: «Радыё Свабода»

Как коронавирус охватил Кобринский район.

В марте и апреле, когда по всей Беларуси фиксировали новые случаи заражения COVID-19, в Кобринском районе, говорят местные, про вирус слышали только в новостях. Но последние недели ситуация напряженная. «Недавно умер главврач больницы, за несколько дней до того умерла его жена, она работала медсестрой, а их дочь, медрегистратор, лежит в больнице, — рассказывают жители агрогородка Городец. — Теперь на весь сельсовет — один врач, а больных много — и у нас, и в соседних деревнях». Главврач Кобринской больницы говорит, что ситуация стабильная, пик заболевания пройден, пишет tut.by.

Городец находится в 20 км от райцентра, здесь живут более 1300 человек. В агрогородке — пять магазинов, отделение почты и банка, школа и детский сад, участковая больница и амбулатория, центр сельсовета и местного сельхозпредприятия, а еще кафе и парикмахерская. В обед на улицах безлюдно, но не потому, что все боятся коронавируса, а потому что столбик термометра поднялся выше +30.

Фото: tut.by

Проблема одна — не хватает медработников

— Никто у нас не хочет носить маску, — говорит местная жительница. — Вот вас увидела, удивилась, что это у нас за девочки молоденькие в масках. Я выхожу из дома раз в неделю — в магазин, когда уже совсем еда закончилась. Надеваю маску, перчатки. Дело в том, что в Дзержинске от коронавируса умерла сестра моего мужа, 63 года ей было, вот 19 мая похоронили. Поэтому мы знаем эту проблему не понаслышке.

Фото: tut.by

Откуда вирус появился в Городце, местные только догадываются.

— Многие каждый день ездят на работу в Кобрин и Брест, а там вирус давно гуляет, — рассказывает продавец местного магазина. — И дальнобойщики у нас есть, кто знает, где они бывают. Болеют люди и в соседних деревнях — Антополь, Грушево, может, и оттуда привезли. Много людей болеют пневмонией, никогда такого раньше не было. Вот недавно умер главврач больницы, за несколько дней до того умерла его жена, она работала медсестрой, а их дочь, медрегистратор, лежит в больнице в Бресте, болеют и другие медики. Теперь на весь Городецкий сельсовет — один врач (население сельсовета — около 2 тысяч человек), а больных много — и у нас, и в соседних деревнях.

Фото: tut.by

На входе в сельсовет висит объявление, что посетителям нужно надеть маску. Управляющая делами Светлана Покалюк говорит, что ситуация в Городце спокойная.

— Я не думаю, что мы отличаемся на фоне других населенных пунктов. Да, умерли главврач и его жена, но у них были хронические заболевания, других умерших нет. Больницу освободили для больных коронавирусом, если не останется мест в Кобрине, но пока пациентов не завозили, больница свободная стоит. С подтвержденным коронавирусом у нас человек пять, сколько с пневмонией, не знаю. В больнице (в городе) лежат человек десять, не больше, остальные лечатся дома.

Фото: tut.by

Школа и детский сад в Городце на карантин не закрывались. Были дети, которые временно учились из дома, но сейчас работает даже школьный лагерь. Церкви (и православная, и католическая, и протестантская) тоже открыты, но людей на службах, говорят местные, сейчас немного.

— Есть люди, которые осторожничают, без надобности в деревню не выходят, — говорит местная жительница. — Но большинство живет как и раньше: гуляют, пикники-шашлыки, молодежь компаниями собирается, дети на каникулы приехали к бабушкам. Контактам первого уровня сказали: сидеть на самоизоляции, никуда не выходить, а они всей семьей гуляют, в магазин ходят без масок, без перчаток. У нас была женщина с коронавирусом, дома лечилась, тоже гуляла по деревне. Кто ей что сделает? Я так скажу: сам народ виноват, что вирус гуляет, потому что так беспечно относятся. Сейчас все умные, есть телевизор, интернет — сказано: носи маску, мой руки, сиди дома! Но нет же.

Фото: tut.by

Местные в очереди в парикмахерскую говорят, что в деревне многие болеют.

— Знаем, что много людей в больнице лежит с воспалением легких. Если воспаление, скажите, разве это не коронавирус? Конечно, коронавирус. С чего бы это всем летом пневмонией болеть, — замечает пенсионерка. — Всякие болеют — и молодые, и пожилые. В основном возраст предпенсионный.

Фото: tut.by

— Нашему доктору 63 года было. Да, он болел, но я думаю, пожил бы еще, если бы не вирус. Послушайте, после 45 лет у нас у всех есть хронические заболевания. Доктор всего на несколько дней пережил свою жену, медсестрой у нас работала, а дочка их вроде бы пошла на поправку, — говорит другая местная жительница.

Парикмахерская работает по прежнему графику, но людей, говорит владелица, немного:

— А выживать как? Вроде бы сделали скидку на налоги, но никто не позвонил не предупредил. В налоговую зайти нельзя, даже если хочешь отчет сдать, они там все боятся заразиться, а мы должны работать. Вообще ситуация у нас тут стремненькая. Я внукам сказала: не надо ко мне ехать, сидите дома, хотя обычно в это время у нас в деревне полно детей. Остался один врач, а ей за 60 лет, и уже даже за нее страшно. Она уже на пенсии была, ее вызвали обратно, попросили поработать, потому что молодой врач ушла в декретный отпуск, еще до всей этой эпидемии.

Фото: tut.by

Тот самый единственный врач Алла Бойко говорить с журналистами отказывается, мы застаем ее, когда она собирается на очередной вызов.

— У нас все отлично, — успевает сказать она. — Никто мне не поможет, уж вы — тем более.

Одна из работниц амбулатории говорит, что проблема одна — не хватает рабочих рук, то есть медработников, несколько человек на больничном.

«Вспышки нет, просто волна вируса дошла до Брестской области»

Коронавирус пришел и в Дом милосердия в деревне Именин Кобринского района. Три недели назад сообщалось, что заражены 26 постояльцев и восемь сотрудников.

Фото: tut.by

— Писали, будто бы у нас здесь вспышка, но это не так, — говорит заведующий Домом милосердия Игорь Микляев. — Сейчас сложная ситуация вообще во всем мире. Просто волна дошла до Брестской области. В нашем центре мы все предусмотрели: у нас были средства защиты — маски и перчатки, дезинфицирующие лампы и антисептик, за месяц до того, как выявили первый случай, закрыли посещение для родственников, каждый день измеряли температуру. Но все-таки вирус проник. Всех пролечили, вопросов к местной амбулатории у нас нет, они быстро сработали, очень помогли. А Кобринская больница выделила нам защитные костюмы, которых у нас первое время не было. Поскольку заболели медсестры, мы кинули клич: нужны люди — и достаточно быстро приехали новые, даже из Витебской области есть человек. Работаем со всеми мерами предосторожности.

Фото: tut.by

Дом милосердия находится на территории детского оздоровительного центра «Жемчужинка», который был основан Союзом евангельских церквей. Основной профиль центра — оздоровление детей, каждый год лагерь принимал более тысячи ребят, в том числе из семей с небольшим достатком, большую часть стоимости путевки покрывала спонсорская помощь. Но в этом году работа лагеря под вопросом — в том числе из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

В Доме милосердия сейчас 36 жителей, средний возраст — 79 лет, самому пожилому постояльцу — 95 лет. Умерших с подтвержденным коронавирусом, настаивают сотрудники, не было.

— Последние два дня у нас нет ни одного человека с повышенной температурой, — говорит Игорь Микляев.

— Местная власть сплоченно выступила против эпидемии, все закатали рукава и единым фронтом начали борьбу, — отмечает директор «Жемчужинки» Павел Мищенко.

Фото: tut.by

И Павел, и Игорь сами перенесли коронавирус. Говорят, течение болезни было легким. В церквях, где они являются пастырями, временно перешли на онлайн-службы. Сотрудники Дома милосердия работают «вахтовым» методом: две недели живут и работают в центре, после чего их сменяют коллеги.

«Люди волнуются за свое здоровье — и это хорошо»

Главный врач Кобринской центральной районной больницы, куда стекаются все данные о больных с коронавирусной инфекцией, с ходу говорит, что данные о количестве зараженных не предоставит, в том числе и по медикам.

— Зачем? Жителям оказывается медицинская помощь, кого надо — госпитализируем, кого не надо — не госпитализируем. Ситуация стабильная, — говорит Николай Брашко. — Нагрузка сейчас у многих врачей большая, медики тоже, к сожалению, болеют. Доктор в Городце пока справляется. Другой врач на больничном сейчас, выйдет с больничного, будут вдвоем работать.

Фото: tut.by

Что касается заражения в Доме милосердия в деревне Именин, то, по мнению главврача ЦРБ, «проблемы там не было и нет».

— Там были случаи инфицирования COVID-19, — отметил собеседник. — Медицинская помощь пациентам оказывалась, велось динамическое наблюдение. Если люди заболевали, мы их забирали сюда, в больницу, пролечивали и отправляли обратно. Выявляется (коронавирус. — Прим. TUT.BY) везде. Где есть люди, там есть больные. Не факт, что у меня в больнице инфицированных больше, чем в магазине или автобусе.

Собеседник говорит, что в Кобринском районе «сейчас вышли на стабильность».

— Уже недели полторы идем на одних цифрах, потихоньку снижаясь. У нас каждый день поступает еще достаточное количество пациентов, но каждый день мы выписываем все больше по излечении. Полное излечение пациента наступит еще нескоро, скажем так, учитывая характер COVID-патологии. Не буду прогнозировать, но считаю, что пик мы прошли.

Фото: tut.by

Однако все рекомендации для населения остаются прежними: ограничить социальные контакты, избегать скопления людей, в общественных местах (в том числе в транспорте) носить маски и держать дистанцию не менее 1,5 метра, регулярно мыть руки (или обрабатывать антисептиком).

— Обстановка среди населения напряженная, — говорит главный врач больницы. — Люди волнуются за свое здоровье — и это хорошо. Медики, конечно, тоже переживают за свое здоровье, опасаются, но выполняют все меры предосторожности, средствами защиты мы обеспечены. У нас есть практически месячный запас средств индивидуальной защиты. Тесты проводят только по показаниям (потеря обоняния, температура, кашель), в том числе и медработникам.

— Если бы люди знали о количестве зараженных, они бы проявляли большую осторожность, — замечаем мы.

— Любая эпидемия начинает падать вниз, когда не менее 40% населения переболело, будь то холера, будь то COVID-19, — отвечает Николай Брашко. — По COVID мировая статистика такая: 80% переносит болезнь в форме, которая никак не проявляется, только у 20% проявляется клинически, из них 5% требуют тяжелого лечения. Вот вам цифры, посчитайте на 85 тысяч (население Кобринского района).