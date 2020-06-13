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Акция «Стоп таракан!» прошла у белорусского посольства в Вашингтоне

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  • 13.06.2020, 9:52
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Акция «Стоп таракан!» прошла у белорусского посольства в Вашингтоне

К дипучреждению принесли тапки.

12 июня активисты Белорусско-Американского Объединения (БАЗА) вышли на акцию «Стоп таракан!» к белорусскому посольству в Вашингтоне. Об этом организаторы акции сообщили Charter97.org.

Цель акции - выразить солидарность с жертвами репрессий во время президентской кампании в Беларуси. Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги, плакаты с надписями «Стоп таракан!» и тапки.

«Идею такого протеста я подсмотрел у Мексики, - рассказал организатор акции Алексей Хальченя. - Они приносили на площадь свою обувь, тем самым показывая, что правительство оставило их босыми. А у нас тапки - всем известное средство для борьбы с тараканами. Я надеюсь, что и в Беларуси люди начнут приносить свои тапочки на площади, к исполкомам, на избирательные участки, да хоть куда, главное, чтобы все вместе!».

Акцию поддержал исполнительный директор Magnitsky Act Initiative Глеб Латник. «Выборы в любой стране должны быть честными и конкурентными», - заявил Латник.

По окончании акции участники оставили тапки у входа в здание посольства.

Белорусско-Американское Объединение (БАЗА) - старейшая (основана в 1949 г.) и самая влиятельная организация белорусов в США.


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