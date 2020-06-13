Ученые раскрыли тайну движения материковых плит под Африкой 13.06.2020, 9:56

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Появилась новая гипотеза.

Восточно-африканская рифтовая долина считается тектонической границей, где «черный» континент разделяется на несколько плит. Недавно у ученых появилась новая гипотеза, которая объясняет, отчего это происходит, пишет lenta.ua.

Данная система включает в себя ряд небольшого размера микропластин. Соответственно с данными GPS, одна из маленьких плит под названием Plate Victoria, продолжает собственное перемещение против часовой стрелки относительно всей Африки, чего нельзя сказать про другие плиты. Если прежде специалисты предполагали, что данное вращение спровоцировано мантийным плюмом, то на текущий момент у них имеются доказательства, что на этот процесс более всего влияет компоновка сильных и слабых литосферных плит.

По мнению экспертов, именно особенная конфигурация более хрупких подвижных плит и более усиленных в EARS вызывает совмещенные рифтовыми ветвями искривления. Они могут способствовать вращению при передвижении тектонических основных плит. Как считают ученые, на планете присутствует в настоящее время достаточно много вращающихся континентальных фрагментов или микропластин, лучше всего понять такие процессы поможет знание литосферного механизма микропластин.