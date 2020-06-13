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Польша открыла границы со странами Евросоюза

  • 13.06.2020, 10:11
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Польша открыла границы со странами Евросоюза
Фото: charter97.org

Однако граница с Беларусью пока что остается закрытой.

Польша открывается внутренние границы с Евросоюзом от 13 июня. Об этом сообщается на сайте польского правительства. Контроль на границах с Германией, Словакией, Чехией и Литвой будет выборочным.

Резидентам Польши, а также гражданам ЕС не нужно будет проходить 14-дневный карантин по возвращении в страну.

«Мы все долго ждали данного момента. Ограничения, связанные с закрытием границ, были большим неудобством для множества поляков. Много отраслей нашей экономики страдали из-за этого», – объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в своем Facebook.

Но граница с Беларусью пока что остается закрытой. Дата возобновления движения пока что неизвестна.

Польша закрыла свои границы с 15 марта.


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