Ситуация с коронавирусом в Смолевичах вышла из-под контроля 2 13.06.2020, 10:23

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За сутки в местной больнице умерли два пациента, многие - в тяжелом состоянии.

За одни сутки в Смолевичской центральной районной больнице – две смерти от Covid-19. Многие пациенты находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"У нас в Смолевичской центральной районной больнице только за вчерашний день две смерти от коронавируса. Много начало поступать пожилых людей. В основном, все в тяжелом состоянии", - пишет сотрудник больницы.

"Есть новые заболевшие в Смолевичском районном центре гигиены и эпидемиологии. Только за последнюю неделю трое подтвержденных. Скоро некому санитарную обработку будет проводить", - сообщает работник центра.

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