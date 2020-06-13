Последние ископаемые Максим Авербух, «Новая газета»

13.06.2020, 10:31

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Фото: Reuters

Что ждет нефтяную отрасль сразу после карантина?

Недавно ОПЕК++ согласовало продление максимальных сокращений добычи нефти еще на один месяц — до августа. При этом Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ отказались от дополнительного добровольного сокращения на 1,2 млн баррелей в день (б/д). То есть в июле на рынок все равно поступят дополнительные 1,2 млн баррелей. Как мы видим, речь идет об осторожном, «ступенчатом» повышении добычи нефти. Но даже если очередного обвала цен удастся избежать, в среднесрочной перспективе сырьевая структура экономики представляет для России серьезную угрозу.

Многолетний запас

На совещании ОПЕК++ Саудовская Аравия с Россией попеняли другим участникам сделки, которые превышают оговоренный лимит: Ирак, Ангола и Казахстан совокупно качали на 960 тыс. б/д сверх лимита. А Мексика и вовсе с июля начинает добычу нефти на прежнем уровне, что пополняет рынок еще 100 тыс. б/д. Таким образом, реальное сокращение нефтедобычи участниками ОПЕК++ составляет около 8,5 млн б/д. Еще примерно на 2 млн б/д снизилась добыча нефти в США.

Существенно поддержал спрос на нефть Китай — несмотря на то что экономическая активность остается ниже уровня прошлого года, импорт нефти в мае вырос на 1,8 млн б/д. Китай явно закупает сверхдешевую нефть в свой нефтяной запас.

Но мощности по хранению нефти в Китае не бесконечны, предполагается, что они будут заполнены уже к концу июня.

По оптимистичным подсчетам, в настоящий момент спрос на нефть примерно на 5 млн б/д ниже докризисного уровня, и с начала года мировые запасы нефти выросли на 1,5 млрд баррелей. То есть даже если сейчас отменить все ограничения, на то, чтобы запасы нефти снизились до нормального уровня, потребуется более года — при условии, что добыча нефти в обеих Америках останется на сегодняшнем уровне.

По итогам саммита Саудовская Аравия резко подняла отгрузочные цены на свою нефть: на $6,1 за баррель — для Азии, на $4 — для Западной Европы и на $4,7 — для стран Средиземноморья (все данные приведены для сорта Arab Light), после чего саудовская нефть вновь, как то и было до кризиса 6 марта, будет стоить дороже нефти Brent. Для североамериканских покупателей цена выросла на несколько десятков центов.

То есть если в наиболее острый период кризиса текущие цены нефти были гораздо ниже зафиксированных во фьючерсах цен конца года, что заставляло покупателей покупать дешевую нефть и отправлять ее на хранение, с тем чтобы продать через полгода по более высоким ценам, то сейчас ситуация прямо противоположная: текущие цены нефти выше цен фьючерсов конца года. Это означает, что на рынок выводятся накопленные запасы.

Потолок для нефти

Нефть Brent последние дни торгуется в районе $41–42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для «выхода в ноль» России нужна цена нефти в $50. А на самом деле — с учетом того, что обычно российская нефть продается со скидкой к цене нефти сорта Brent, — $52–54.

Вопрос в том, при какой стоимости нефти остановится спад, а затем возобновится устойчивый рост добычи нефти в США.

Это и станет глобальным потолком для стоимости нефти на ближайшие годы.

Можно предположить, что Саудовская Аравия сейчас опытным путем ищет тот уровень стоимости нефти, который законсервирует текущую ситуацию, стабилизировав добычу сланцевой нефти на нынешнем уровне (ниже опасно политически, США уже угрожали вывести свои войска из Саудовской Аравии, оставив ее один на один с Ираном), но тогда стоимость нефти скорее всего надолго замрет ниже $50.

Фото: РИА Новости

Весь вопрос в том, насколько это устраивает королевство, чей бюджет на 2020 год до сокращений и повышения налогов был бездефицитным при стоимости барреля в $75.

Сами сланцевики осторожно рисуют цену в $45–46 за баррель сорта WTI (т.е. $47–49 для сорта Brent) как уровень, при достижении которого сланцевая нефтедобыча в США снова начнет расти. В принципе, если вспомнить, что предыдущий подобный «потолок» находился в районе $65 за баррель нефти Brent, это похоже на правду.

Но скорее «уровень отсечения» проходит на $55 за баррель — ведь сейчас, на фоне обвального сокращения спроса, услуги нефтесервисных компаний подешевели очень сильно, но с возвращением спроса они должны подорожать, хотя и не до докризисного уровня. Было бы интересно проверить, так ли это.

Зеленеющий мир

Все вышеописанное происходит на фоне ускорения перехода автопарка наших основных потребителей на электродвигатель.

Фото: Reuters

Евросоюз, еще в прошлом году планировавший увеличение числа публичных точек заправки электромобилей к 2025 году до 1 млн, в настоящий момент говорит уже о двух миллионах, Германия увеличивает дотацию при покупке электромобиля стоимостью меньше 40 тыс. евро до 6 тыс. евро, Великобритания обсуждает введение дотации в размере 6 тыс. фунтов стерлингов при утилизации автомобиля с ДВС и покупке электромобиля.

Правительство все той же Германии еще в сентябре прошлого года согласовало «Ключевые моменты для Программы защиты климата — 2030», предусматривающие, что в 2030 году в Германии количество публичных электрозаправок должно вырасти до 1 млн штук и тогда же 65% потребления электроэнергии должно покрываться с помощью возобновляемых источников энергии.

Впрочем, уже сейчас Германия недалека от этой цели: за январь-май 2020 года ВИЭ выработали 56% всей электроэнергии страны, 32,7% всей электрогенерации дала ветроэнергетика, еще 9,9% — солнечная энергетика. Утвержденный правительством Германии 3 июня «Пакет мер экономического стимулирования» предусматривает, что все заправочные станции страны должны быть оснащены точками заправки электромобилей.

Также правительство Германии вложится в разработку самолета на водородном топливе и инвестирует 2 млрд евро в реконструкцию муниципальных зданий с целью снижения ими потребления тепла. Последнее особенно неприятно в связи с тем, что развитие ВИЭ в Германии вытеснило газ именно в сферу теплогенерации — как мы видим, начинается наступление и на этом направлении.

В Нидерландах в 2023 году будет введена в строй офшорная ветроэлектростанция Hollandse Kust Zuid мощностью 1,5 ГВт, которая обеспечит электроэнергией 2 млн голландских домохозяйств — т.е. примерно 40% всех домохозяйств страны. Причем ВЭС строится как сугубо частная инициатива, без государственных дотаций. В 2030 году офшорная ветроэнергетика должна покрывать половину потребностей Нидерландов в электроэнергии.

Мир идет вперед, Россия же барахтается — причем все с меньшим успехом — в песочнице сырьевой экономики.

Максим Авербух, «Новая газета»