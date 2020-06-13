«Саша 3%» погорел на простой вещи 1 13.06.2020, 10:43

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Сказкам дроздовского леса пришел конец.

Саша погорел на простой вещи. Об этом телеграм-каналу "Баста!" написал учитель сельской школы из Мстиславского района Могилевской области.

"Я работаю учителем в сельской школе в Мстиславском районе, - пишет он. - Всегда большая часть жителей нашей деревни была даже если не за Сашу, то против перемен. Просто молчали, иногда жаловались на жизнь, но не более того.

Сейчас все поменялось. Саша погорел на простой вещи – у него на этот раз не хватило денег на привычные для электората предвыборные бонусы. Такое всегда было – и в 2006, и в 2010, и в 2015. Перед каждыми выборами всегда раздавали плюшки. Хотя бы на два-три месяца, но была иллюзия какого-то улучшения.

В этом году как-то сразу все пошло не так. Сашу ругали все, припоминали и декрет о тунеядцах, и пенсии. Некоторые наивные родители учеников надеялись, правда, что скоро всем добавят зарплату. Надежды не сбылись. Сашу ненавидят все – такого никогда не было. Дети со смартфонов показывают родителям, что происходит в стране, и люди как будто выходят из спячки.

Последним гвоздем в крышку гроба для Саши стала ссора с "Газпромом". Для многих, особенно у нас, на крайнем востоке Беларуси, было важно, что у него нормальные отношения с Россией. Но теперь и этой сказке пришел конец".