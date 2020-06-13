Ученые выяснили, для чего древние майя возводили пирамиды 2 13.06.2020, 11:11

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Представители загадочной цивилизации были гораздо могущественнее, чем принято думать.

Исследователи Университета Аризоны нашли остатки огромного храма, возведенного три тысячи лет назад, — он старше и значительно масштабнее знаменитых пирамид в Чичен-Ице. О загадках древних индейцев — в материале РИА Новости.

Гигантская платформа

Группа ученых продирается сквозь густые заросли. Джунгли полуострова Юкатан, пожалуй, из самых труднопроходимых, но они влекут исследователей уже десятки лет.

"Нам кажется, что мы идем по равнине, а на самом деле находимся на огромной платформе. Высотой она больше девяти метров!" — говорит журналистам ученый из Университета Аризоны Такеши Иномата.

Вот уже три года вместе с коллегами он изучает местечко Агуада Феникс в 1400 километрах восточнее Мехико. Еще 20 лет назад там обнаружили поселения раннего периода майя возрастом около трех тысячелетий.

"С помощью лидара (лазерный радар. — Прим. ред.) низкого разрешения, предоставленного мексиканским правительством, мы заметили огромную платформу. Выполнили лидарную съемку высокого разрешения — и подтвердили наличие большого сооружения. Раньше об этом никто не знал: большой плоский участок воспринимали всего лишь как природный ландшафт. Но там стоит здание, причем тщательно спланированное, — рассказывает Иномата.

На платформе возвышается огромная пирамида. Скорее всего, речь идет о древнейшем из известных храмов майя — он датируется 1000-800 годами до нашей эры.

Ученые теряются в догадках, кому посвящен храм. По одной из версий, его возвели в честь божества Ицамны — создателя всего сущего. Или же в честь бога неба Кинич Ахау.

Открытие американских ученых — настоящая сенсация: раньше считалось, что три тысячи лет назад жители Юкатана только-только освоили каменное зодчество. Известные на весь мир пирамиды комплекса Чичен-Ица строились в первой половине первого тысячелетия нашей эры. Но обнаруженное учеными здание гораздо значительно больше знаменитых сооружений.

То есть майя научились возводить монументальные храмы с применением точных расчетов как минимум на 1200 лет раньше, чем полагали эксперты.

Храм над озером

Майя не только строили пирамиды — они создали солнечный календарь и эффективную систему земледелия, благодаря которой "золотой век" древней цивилизации продлился с 250 по 900 год нашей эры.

У народов майя были города-государства в Центральной Америке на полуострове Юкатан, собственная письменность и система исчисления. И божества, которым они посвящали величественные храмы.

Долгое время ученые ломали голову, для чего и как возводились эти монументы. В 2015 году археологи исследовали самый известный из них — пирамиду Кукулькана в Чичен-Ице.

"На вершине мы разместили электроды, пропустили по ним ток. И с помощью специальных приборов обнаружили в основании пирамиды огромную яму", — объяснил в интервью телеканалу Discovery мексиканский геофизик Рене Чавес.

Как оказалось, храм Кукулькана возведен над гигантским подземным карстовым озером. Расположение других строений в Чичен-Ице указывает на то, что водоем был главным объектом ритуального комплекса. Об этом говорят и росписи внутри храмов, посвященные разным темам, в том числе повседневной жизни индейцев. Особое внимание уделялось нумерологии — гаданию по числам.

"Подземные карстовые озера, или сеноты, на полуострове Юкатан — единственный источник воды. То есть, возводя храмы, майя оберегали их. Кроме того, судя по иероглифам, они считали такие водоемы чем-то вроде портала в потусторонний мир", — пишет религиовед Паола Леви в одной из исследовательских работ.

Изначально, по ее словам, над озером построили небольшой храм со святилищем в честь Кетцалькоатля — "пернатого змея", а через несколько столетий уже над ним установили огромную пирамиду. "Удивительно, но майя никогда не разрушали свои здания. Новые сооружения возводили поверх старых", — утверждает Леви.

По всей видимости, изначально святилища представляли собой курганы из насыпного известняка. Лишь с освоением каменного зодчества пирамиды стали строить из блоков. Ученые предполагают, что представители древнего народа стремились сделать храмы похожими на горы.

Святилища-обсерватории

Майя применяли сложные принципы пространственной геометрии, в чем-то схожие с методами древних египтян: обе цивилизации ориентировались по сторонам света и созвездиям.

Храмы служили не только местом молитв и жертвоприношений, но и обсерваториями. В начале этого года мексиканские археологи выяснили, что пунктами наблюдения за движением Солнца могли быть, например, входы в храмы.

"На ступенях, дорожках в нишах и даже на настенных росписях сотен зданий движение Солнца, Венеры — самой яркой планеты — и Луны создавало игру света и тени. Так майя отслеживали время. Это помогало им определять сроки посева и сбора урожая", — приводит слова руководителя исследования Орландо Контрераса официальный сайт Национального института антропологии и истории Мексики.

То есть жрецы были одновременно и учеными. Ранее считалось, что объединение научной и религиозной функций присуще лишь древним ближневосточным цивилизациям, особенно Персии и Вавилону 2500 лет назад.

Но, судя по новым данным, жители Юкатана достигли небывалого научного прогресса независимо от цивилизаций евразийского континента. Как им это удалось — большая загадка.

Язык этого народа до сих пор не расшифрован полностью, поэтому ученые полагаются в основном на археологические находки. И каждая из них может в корне поменять представления о жизни майя.