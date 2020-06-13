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«Лукашенко маскирует свое управленческое бессилие»

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  • 13.06.2020, 11:16
  • 5,866
«Лукашенко маскирует свое управленческое бессилие»

Однако времена уже не те.

Лукашенко маскирует свое управленческое бессилие нападками на бизнес, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Он - правитель бедных, у которых нет шансов разбогатеть, поэтому он предлагает им только ненавидеть.

Вспомните, вчерашние слова о «несчастных зарплатах в 1000 евро за границей, куда бегут белорусы». Ага, ведь за 300 рублей в колхозе гораздо приятнее работать.

Народ, а тем более глава банка должен ходить в одних штанах, потому что так хочется владельцу майбаха, которому Теслу подарил Илон Маск? Или на 81-м году жизни построить себе дом, который на дрон снимут и покажут по БТ? Уже не те времена. Быть богатым не стыдно. Странно видеть такие упрёки в 2020.


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