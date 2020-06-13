Стали известны новые результаты испытаний вакцины от коронавируса в США 3 13.06.2020, 11:41

2,798

Фото: Getty Images

Установлена доза, способная защитить от COVID-19.

Ученые компании Moderna опасались, что препарат против коронавируса может привести к более тяжелому течению болезни. Однако испытания на мышах показали, что этого не происходит и даже одна доза может защитить от COVID-19, сообщают на портале bioRxiv.

Именно то, что препарат может вызывать более тяжелое течение болезни, специалисты компании назвали главным препятствием для безопасного тестирования вакцины на большом количестве людей. В качестве примера ученые привели испытания вакцины от вируса SARS, который является близким родственником нынешнего коронавируса и вызывает атипичную пневмонию. Тогда выяснилось, что препараты против него могут приводить к более тяжелому течению заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, когда получивший вакцину впоследствии подвергается воздействию патогена.

В рамках нового исследования ученые вводили мышам препарат по одному-два раза, в том числе дозы, считающиеся недостаточно сильными, чтобы вызвать защитный иммунный ответ. Затем животных подвергли воздействию вируса. В результате испытания показали, что субпротективные дозы не приводили к более тяжелому течению болезни, а защитить от вируса может даже одна доза. В то же время это не значит, что такие же результаты будут получены при исследованиях на людях.

Напомним, по словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.

"По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно", — заявил он.