Житель Борисова: У нас появилась реальная возможность перемен и реформ 4 13.06.2020, 11:57

1,094

фото: Радыё Свабода

Общество к этому готово, а правитель — нет.

Об этом изданию ex-press.by заявил 27 летний заведующий лабораторией из Борисова Евгений:

— На выборы собираюсь. Хотя изначально меня посещали мысли о бойкоте, так как я не сильно верю в полностью честные выборы. Однако я надеюсь, что счетным комиссиям будет легко подправить цифры на 20-30%, но не на 40-50%. Поэтому на выборы я пойду.

За Лукашенко не голосовал и не являюсь сторонником действующей власти. Я считаю, что в управлении страной назрела необходимость перемен. И общество к этому готово. А нынешнее руководство — нет.

Нужно переходить к парламентской республике, чтобы важные решения принимались коллегиально профессионалами своего дела, а не одним человеком. Поощрять инициативу и свежие решения среди чиновников и менеджеров, а не угрожать тюрьмой и увольнениями.

Выборы — это событие, которое при честном и законном формате проведения определяет направление, в котором страна будет двигаться ближайшие пару лет.

В настоящее время — возможность перемен и реформ, которые являются необходимыми.

С ее помощью можно сформировать более целостное представление о кандидатах, рассмотреть их под разными точками зрения, узнать их мнение по разным вопросам. В целом, предвыборную агитацию считаю полезной. При условии нахождения кандидатов в примерно равных условиях, что, увы, в наших реалиях совсем не так.