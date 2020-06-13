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Последствия «чумного парада»: COVID поразил солдат и офицеров сводной роты почетного караула

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  • 13.06.2020, 12:04
  • 1,987
Последствия «чумного парада»: COVID поразил солдат и офицеров сводной роты почетного караула

Среди военных произошла новая вспышка инфекции.

Новые последствия "Чумного парада"? Случаи коронавируса обнаружены среди солдат и офицеров сводной роты почетного караула, пишет телеграм-канал "Баста!"

"Новые случаи заражения есть в сводной роте почетного караула, - пишет источник. - После парада случилась вспышка. Заражены 16 человек, включая солдат и офицеров".

"После парада появилось много новых случаев заражения в сводной роте почетного караула, но информацию командование не афиширует. Запрещено даже родственникам подробности рассказывать. Готовятся к участию в параде в Москве, боятся. Что сорвется", - сообщил родственник одного из военнослужащих.

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