«Это конец, Саша, улетай по-хорошему» 33 13.06.2020, 12:48

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У диктатора уже отказал инстинкт самосохранения.

Читатель телеграм-канала "Баста!" из Минска пишет об окончательном отказе инстинкта самосохранения у Лукашенко.

"Саша пробил очередное дно, кажется последнее. Рейдерский захват банка – это сигнал всем, кто все еще рассчитывает вложить деньги в диктатуру. А еще это смачная оплеуха Миллеру и Путину, которые такого не простят.

У пациента после запоздавшего весеннего обострения сначала усилиась вялотекущая шизофрения, которая с первыми очередями на пикетах вылилась в параноидальный летний психоз. Отказал инстинкт самосохранения, который помогал ему выкарабкиваться раньше. Шкаф уже не помогает. Он понимает, что при смене власти ему за все придется отвечать. Он реально загнал себя в угол и, как бешеная собака, кидается на всех.

Это конец, Саша. Найди в себе силы обнаружить в закоулках воспаленного мозга остатки здравого смысла, пакуй чемоданчик, садись на самолет и улетай по-хорошему".

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