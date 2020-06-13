Израильский медик развеял мифы о «бесполезности» масок для защиты от COVID-19 11 13.06.2020, 12:55

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Израильский медик призвал всех носить медицинские маски и рассказал, почему они являются одним из лучших средств защиты от COVID-19.

Об этом в блоге на сайте gordonua.com рассказал руководитель департамента Первого медицинского центра "Ихилов" Тель-Авива Роман Гольдман. Он заявил, что в их клинике за все время эпидемии ни один медик не заразился COVID-19 от пациента – одной из самых важных мер защиты стали медицинские маски.

"Специалисты, настоящие, а не из соцсетей, утверждают: маска защищает. Причем в двух направлениях. Здоровый человек не вдохнет вирус, если окажется рядом с носителем, а больной не будет выбрасывать его бесконтрольно в окружающую среду. Есть и момент психологический: в маске люди реже трогают себя за лицо – так говорят медицинские психологи. А это само по себе снижает риск заражения", – рассказал он.

Гольдман также развеял миф о якобы бесполезности масок, так как вирус слишком мал, чтобы его могла остановить ткань.

"Эпидемиологи опровергают это: вирус сам по себе не может находиться в воздухе. У него нет крыльев, он не может летать, и, более того, в окружающей среде он не активен. Активные вирусы находятся в каплях выделений (в том числе слюны) и так могут попасть в дыхательные пути человека. Эти капли уже достаточно крупные, чтобы их могла задержать даже самодельная маска из двух-трех слоев ткани. А медицинская изготовлена из нетканых синтетических материалов, и полипропиленовые волокна эффективно задерживают активные вирусы", – заявил медик.

Он сослался на исследования американских и израильских ученых, которые сообщали о том, что выдох человека содержит два вида капель - крупные (размером больше микрона) и небольшие аэрозольные частицы. Как от первых, так и от вторых защищает медицинская маска и дистанция в 1,5-2 метра.

"Аналогичные исследования проводили и немецкие ученые. Еще в начале пандемии в Германии провели эксперимент: в городе Йена ввели обязательное ношение масок, в то время как по всей остальной территории страны маски надевали по желанию. В итоге в Йене практически прекратился прирост заболевших, а в остальных городах он шел по нарастающей", – поделился он.

Также Гольдман рассказал об обработке масок. Одноразовые средства защиты дезинфицировать нельзя – антисептики и высокая температура резко снижают их эффективность. Такие маски и респираторы можно носить 2-3 часа (респираторы до 8 часов), а после необходимо выбросить.

"Многоразовые маски обрабатывать можно. Самый простой способ – тщательно выстирать ее в горячей воде с мылом, а потом прогладить утюгом. Ни в коем случае нельзя надевать после обработки влажную маску, она должна быть сухой. Правила ношения для многоразовых изделий такие же, как и для одноразовых, – два-три часа, потом менять и стирать", – рассказал медик.

Также он поделился мнением, что вполне вероятен такой исход событий, что маски придется носить долго, вплоть до изобретения и распространения вакцины.