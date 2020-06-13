«Чушь, которую он по телевизору несет, уже никому слушать не хочется» 4 13.06.2020, 12:59

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Фото: «Наша Ніва»

Минчанин эмоционально высказался на пикете на Комаровском рынке.

«Чушь, которую он по телевизору несет, уже никому слушать не хочется. Противно, что у нас в стране такой правитель», - говорит участник воскресного пикета на Комаровском рынке в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

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