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«Чушь, которую он по телевизору несет, уже никому слушать не хочется»

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  • 13.06.2020, 12:59
  • 7,696
«Чушь, которую он по телевизору несет, уже никому слушать не хочется»
Фото: «Наша Ніва»

Минчанин эмоционально высказался на пикете на Комаровском рынке.

«Чушь, которую он по телевизору несет, уже никому слушать не хочется. Противно, что у нас в стране такой правитель», - говорит участник воскресного пикета на Комаровском рынке в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

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