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На продуктовом рынке в Китае произошла новая вспышка COVID-19

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  • 13.06.2020, 13:16
  • 3,873
На продуктовом рынке в Китае произошла новая вспышка COVID-19

На наличие инфекции проверят 10 тысяч работников рынка.

На оптовом продуктовом рынке в Пекине произошло новая вспышка коронавируса – заболели шестеро работников, сообщает УНИАН.

Местная власть уже закрыла рынок и проверит на наличие болезни 10 тысяч сотрудников. Кроме того, изъяли из обращения и проверят продукты.

Вместе с ним работу остановили еще 5 рынков, а в городе открыли временные павильоны с овощами и фруктами.

Как информирует Reuters, за 12 июня Китай зарегистрировал 11 новых случаев инфицирования и 7 бессимптомных случаев.

Впрочем, чиновники убеждены, что вирус был «импортирован» путешественниками.

Общее количество случаев COVID-19 на материковом Китае на сегодня составляет 83 075, а количество погибших без изменений – 4634.


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