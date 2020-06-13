В разгар эпидемии коронавируса в Беларуси прошла присяга призывников 4 13.06.2020, 13:45

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Инфекцией могли заразиться тысячи новобранцев.

Сегодня в Беларуси присягу произнесли более трех тысяч призывников, как срочников так и резервистов.

В этом году родственников солдат наблюдать за этой ежегодной традицией не пустили. Была организована прямая трансляция на YouTube-канале ВоенТВ, сообщает БелТА.

На присяге в объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове, где присягнуло больше тысячи новобранцев, присутствовал и министр обороны Виктор Хренин.