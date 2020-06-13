«Попросила предъявить документы - сломали палец» 20 13.06.2020, 13:57

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Александр Венгура

Мать фермера из Прудка рассказала о подробностях обыска.

5 мая житель Прудка Александр Венгура рассказал Сергею Тихановскому на канале «Страна для жизни» о трудностях, с которыми он столкнулся, когда решил заняться фермерством. Месяц спустя, ночью 4 июня, в дом Александра, а также в квартиру его 72-летней матери Тамары Федоровны, по ее словам, ворвались люди в штатском. Действовали, говорит, настолько грубо, что у пенсионерки сломан палец.

Женщина в разговоре с tut.by 13 июня плачет — но, говорит, не из-за травмы руки, а от страха и беспомощности. Хотя кисть и часть запястья у нее сейчас в гипсе: безымянный палец переломан в двух местах.

— Я очень боюсь за Сашку. 20-го его должны выпустить. Но я не понимаю, за что его схватили.

Ее сыну дали 15 суток ареста якобы за неподчинение милиции и мелкое хулиганство. 4 июня, в ночь обысков, его не задержали, но не следующий день Александр пошел в отделение милиции, чтобы забрать изъятый во время обыска ноутбук — и больше не вышел.

— Мы два дня искали его, нам никто не сообщал, где он и что с ним — и только в суде узнали, что им всем дали сутки за хулиганку и неповиновение. Ну какой из него хулиган? Он занимался фермерством и своих зверушек любил больше всего на свете.

О событиях ночи 4 июня пенсионерка до сих пор вспоминает с сильным волнением, голос дрожит.

— В час ночи кто-то начал громко стучать в дверь. Я была с 10-летней внучкой. Мы испугались. «Открывай! Милиция!» Я сначала говорю: «Какая еще милиция в такое время?». Через минут 15 снова стучат — и Сашка мой за дверью говорит. Я открыла, зашли люди в штатском, один был в бронежилете. Ну и началось.

Тамара Федоровна рассказывает, что попросила неизвестных мужчин предъявить документы, протянула руку, один из них дернул ее и оттолкнул. Женщина упала на тумбочку и почувствовала сильную боль в кисти.

По ее словам, люди, которые пришли к ней в квартиру, были вооружены, внучка этого испугалась.

В 9 часов утра Тамару Федоровну в приемное отделение больницы отвез один из тех, кто проводил обыск. Там женщине сделали снимок руки — но там, говорит, никаких повреждений не увидели.

— Сказали, что у вас гематомы только, дали справку, что переломов нет.

Пенсионерку привезли домой.

А на следующий день она написала заявление в милицию — что во время обыска получила травму руки. Ее отправили к судмедэксперту, чтобы тот дал заключение о тяжести травмы.

— Эта женщина-эксперт мне посоветовала сходить на повторный снимок. Сказала: «Я же вижу по вашей руке, что у вас перелом или разрыв связок»

В понедельник Тамара Федоровна сходила в поликлинику и сделала снимок, который показал перелом безымянного пальца в двух местах. Женщине наложили гипс.

Сейчас Тамара Федоровна не знает, как управиться с хозяйством сына. Трава, говорит не кошена, корова вот-вот должна растелиться. Александра должны выпустить 20 июня.