«Сказочная» страна 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.06.2020, 14:02

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«НацДед» не дружит с современными технологиями от слова «совсем».

Путин заявил, что «поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян».

И это тот самый случай когда трудно сказать: врет ли «Сказочный Обнулитель» или искренне в это верит.

Психологи давно доказали, что если на протяжении долгих лет(в случае с Путиным счет вовсе идет на десятилетия) жить в атмосфере тотальной лжи — сам невольно начинаешь в эту ложь верить.

Известный факт, что «НацДед» не дружит с интернетом, от слова совсем. То есть всю информацию он черпает из провластных газет и зачищенного от какой-либо критики зомбиящика.

Учитывая, что его ближайшее окружение состоит из покорных подхалимов, которые боятся на своего начальника даже косо посмотреть — ситуация и вовсе выглядит удручающе.

Не исключено, что проводя собственное социологическое исследование Путин открыл газету «Коммерсантъ», послушал Хлопотливую карлицу и спросил мнение своего усатого пресс-секретаря, в результате чего убедился, что запрограммированный Кремлем итоговый результат 60/60 — самый что ни на есть объективный.

Одной из ключевых предпосылок к падению любой диктатуры всегда была утрата «сильным лидером» связи с реальностью.

Физически невозможно мысленно находиться в собственной сказочной стране, где у тебя зашкаливают рейтинги, поправки и инициативы получают всенародное одобрение, а по шоколадным тротуарам ездят пряничные танки, и при этом управлять реальным государством, где все вышеперечисленное давно превращено в труху.

Телеграм-канал «Запретное мнение»