«Освобождай Сергея, садись в этот самолет и лети куда-нибудь!»4
- 13.06.2020, 14:12
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О чем говорят минчане на пикетах за кандидатов протеста.
Телеграм-канал "Баста!" опубликовал несколько цитат из выступлений минчан на предвыборных пикетах:
"Не хотим мы больше! 26 лет, это уже край! Садись ты в этот самолет и лети куда-нибудь! И ничего не надо - ни тюрьмы, ни судов. Просто улетай. Улетай Саша!"
"Из моих друзей никого не знаю, [кто за Лукашенко подписался]. Очень много кого знаю, за Лукашенко - вообще никого нет".
"Я хочу, чтобы он ушел. Он сказал: попросите, и он уйдет. Я прошу: уходи!"
"Освобождай Серегу. Оттуда, где он находится. Стоп таракан!"
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