«Освобождай Сергея, садись в этот самолет и лети куда-нибудь!» 4 13.06.2020, 14:12

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О чем говорят минчане на пикетах за кандидатов протеста.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал несколько цитат из выступлений минчан на предвыборных пикетах:

"Не хотим мы больше! 26 лет, это уже край! Садись ты в этот самолет и лети куда-нибудь! И ничего не надо - ни тюрьмы, ни судов. Просто улетай. Улетай Саша!"

"Из моих друзей никого не знаю, [кто за Лукашенко подписался]. Очень много кого знаю, за Лукашенко - вообще никого нет".

"Я хочу, чтобы он ушел. Он сказал: попросите, и он уйдет. Я прошу: уходи!"

"Освобождай Серегу. Оттуда, где он находится. Стоп таракан!"

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