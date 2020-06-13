COVID-19 «косит» людей в разных городах Беларуси 4 13.06.2020, 14:25

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Фото: ТАСС

Причина смертей – бездействие администрации учреждений, в которых были обнаружены очаги заражения.

Читатели телеграм-канала "Баста!" сообщают о новых жертвах Covid-19 в разных городах Беларуси. Одна из причин смертей – бездействие администрации учреждений, в которых были обнаружены очаги заражения.

"В минском ЦУМе выявлено несколько случаев коронавируса. Администрация практически никак на это не реагировала. Как результат, несколько дней назад умер кладовщик", - пишет сотрудник универмага.

"В отделении "Белагропромбанка" на улице Романовская слобода, 8 в Минске на прошлой неделе умер программист. Официально сказали, что у него случился инсульт, а неофициально - что у него был положительный тест. Сегодня объявили, что еще у одного программиста тест на коронавирус оказался положительным. Эти люди находились в одном кабинете", - сообщает подписчик канала.

"В Бресте от коронавируса умерла женщина 65 лет. Жила на улице Торфяной, лежала в больнице. Муж ее должен был соблюдать карантин, но он каждый день ездил на машине куда-то", - рассказал сосед умершей.

"Сегодня в Ивье умерла женщина 48 лет с подтвержденным диагнозом Covid-19. Более трех недель она находилась на ИВЛ. Работала в ЖКХ, проверяла счетчики", - пишет читатель канала.

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