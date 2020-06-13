Протесты в Ливане вспыхнули с новой силой 13.06.2020, 14:28

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Фото: AFP

В центре столицы страны строятся баррикады.

В Ливане в ночь на субботу, 13 июня, продолжились массовые антиправительственные протесты. В центре столицы Бейрут и на севере Триполи демонстрации переросли в беспорядки, некоторые участники разбивали витрины магазинов, возводили баррикады, разжигали костры и бросали "коктейли Молотова". Дело дошло до столкновений с полицией, которая применила слезоточивый газ, сообщает dw.com.

Ливан охвачен тяжелым экономическим кризисом, который сопровождается сильным ростом цен и безработицей. С октября 2019 года ливанский фунт потерял около 70% своей стоимости по отношению к доллару. Ливанское правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о программе помощи.

Отставка премьера Ливана на фоне протестов

Антиправительственные протесты в Ливане начались в октябре 2019 года из-за намерения правительства ввести налог на телефонные звонки через мессенджеры. Акции переросли в выступления против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которые обвиняют в том, что за 30 лет после окончания гражданской войны жизнь большинства ливанцев не изменилась к лучшему.

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр республики Саад Харири, его сменил Хасан Диаб. Но акции продолжились и утихли лишь с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Первая с начала пандемии массовая акция в Ливане состоялась 6 июня.