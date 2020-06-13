Лидер рок-группы Naka Анастасия Шпаковская: Мы хотим смены режима и понимаем, что нас большинство 1 13.06.2020, 14:47

1,808

Белорусы не имеют ничего общего с нынешним правителем.

Об этом в «Фейсбуке» написала солистка и лидер рок-группы Naka Анастасия Шпаковская:

«Друзья, хочу написать не от себя, а от имени нескольких сотен людей, с которыми имела удовольствие пообщаться в ходе сбора подписей.

Основная мысль в том, что мы не хотим войны, мы не «майданутые» и не «террористы». Мы просто хотим другой власти, реального развития и перспектив.Мы хотим верить, что стране нужны талантливые и трудолюбивые люди.

Мы хотим знать и видеть, как наш труд ценен и важен. Мы хотим чувствовать себя защищенными. Мы не рабы, подонки и «шелудивые»…

Мы люди. Люди,которые видят, слышат и понимают, что мы не имеем ничего общего с нынешним правителем и хотим нанять на работу другого, которому можем доверить остатки наших жизней и жизни своих детей.

Мы хотим честные выборы и готовы, в рамках существующего законодательства, использовать все возможное для смены режима. И мы понимаем, что нас большинство».