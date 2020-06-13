COVID в Кореличском районе: в одном из сельсоветов заболел каждый пятый 1 13.06.2020, 15:09

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В больнице от людей скрывают результаты анализов.

Вспышка коронавируса в Кореличском районе Гродненской области. Только на территории одного сельсовета – более 80 человек на больничных, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В Кореличском районе массовые заражения людей коронавирусом, - пишет читатель канала. - Только в Еремичском сельсовете более 80 человек находится на больничных, а всех жителей там около 460 человек. Контакты первого уровня передвигаются по деревне без масок. Люди с положительным результатом ходят на почту и в магазин без средств защиты. Никто их не проверяет.

В больнице в Кореличах анализ на «ковид» берут, но их результаты узнать невозможно, ничего не говорят, контакты не устанавливают».

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