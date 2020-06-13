Шитые белыми нитками швы разъехались Телеграм-канал «Серпом По»

13.06.2020, 15:25

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Он пытается играть «царя», а на самом деле трусовато дует на воду, как мелкий жулик.

Обнуленыш, выступая 12 июня в московском парке Победы, заявил, что убежден в том, что "абсолютное большинство" граждан разделяет и поддерживает его позицию по внесению изменений в Конституцию.

Нес обычную поправочную пургу о том, что у российского народа "общий исторический код, нравственные устои", а также другие общие ценности, среди которых уважение к "многовековой истории, традициям и культуре", "почитание родителей и семьи", "любовь к своей земле и незыблемость границ". И именно эти принципы, по его мнению, и воплощают собой поправки.

Но показательно, что о главной и единственной имеющей значение – об "обнулении" своих сроков, позволяющих ему теоретически оставаться президентом до 2036 года, – Путин даже не упомянул.

Интересно, а как сами себе объяснили бы этот факт сторонники обнуленыша? Забыл? Вот Терешкова была более откровенна во время внесения знаменитой поправки в Госдуру. Мол, "зачем тут крутить, мудрить, городить, лукавить". Да и Путин как-то не рефлексировал особо.

А теперь стесняется чего-то. Казалось бы, вот она - трибуна! День России! Давай, жги! Обещай, как ты умеешь! Что к 36 году каждый россиянин будет получать по 100 тыс., ипотеку под 1% годовых, что полетим на Луну... Но нет. Все, приехали. Другие времена наступили всего за три месяца.

И что Путин. Даже многие его простые сторонники, если опустить осыпающуюся патриотическую патетику, мычат сейчас что-то невнятное и отводят взгляды, когда речь заходит о происходящем в стране и о личных перспективах.

Настоящие, не ВЦИОМовские рейтинги скатились во время пандемии до исторических минимумов. Никто уже не верит ни единому его слову. Даже, если очень хочется. Разочарование - главное настроение. Пусть пока и не вылившееся во что-то более конкретное.

Обещал не повышать пенсионный возраст - поднял. Обещал не править под себя Конституцию - обнулил. Обещал помочь людям во время пандемии - кинул. Обещал два десятилетия повышения уровня жизни - опустил в откровенную бедность более половины населения. Обещал сделать Россию сверхдержавой - превратил в страну-изгоя. В слабый, безнадежно отставший, малозначащий ресурсокачающий придаток экономики сильных мира сего. Страну, которую и не боятся, и не уважают. И так по длинному списку, начиная с обещаний начала "нулевых".

Если с 10 марта после объявления обнуления госпереворот шел как по маслу к 22 апреля, то потом все сломалось. И ремонту не подлежало. В итоге пришлось отказываться даже от имитации легитимности "выборов", чем власть неукоснительно занималась все последние годы. Все пошло в разнос - отмена ограничений на пике коронавируса, "голосование" в торговых центрах и на улицах, запуск лотерей для участников...

Поэтому и боится, а вдруг сорвется, пойдет что-то не так. Ведь даже шитые белыми нитками швы уже разъехались.

Так что лучше и не упоминать про главное, ограничившись впариванием обертки. Пусть сам этот факт еще сильнее подчеркивает всю суть происходящего.

Как и нервная реакция власти на любую форму какого-то противодействия - от фактического запрета митингов и агитации против поправок до банального уничтожения билбордов.

Он пытается играть царя и хорохориться. А на самом деле, трусовато дует на воду, как мелкий жулик перед финалом плохо состряпанного грязного дельца.

Главное, проскочить, пусть со второго раза. Абы как, хоть на авось. Хоть бы не сглазить. А там дальше посмотрим. Может, осенью. Собственно, по последнему пункту с ним, пожалуй, согласна сейчас и оппозиция, и многие граждане из числа принципиальных противников.

Пусть уж довершат переворот, который и так, мол, почти состоялся, наиграются со своим фейковым опросом. А мы не будем тратит на это силы, а лучше подготовимся к сентябрьским выборам, осенним уличным протестам...

Вроде бы никто особо активно портить праздник обнуленышу летом не собирается.

Но он все равно переживает и дергается перед 1 июля. Ведь это Россия. Тут иногда что-то случается вдруг, и бог знает почему. Вне зависимости от цвета ниток, величины швов и настроений умов. И Путин об этом помнит.

Телеграм-канал «Серпом По»