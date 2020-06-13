«По Витебской области нет хуже ситуации с COVID, чем в Браславе» 13.06.2020, 15:28

1,524

Что происходи в городе, где ввели обязательный масочный режим.

"На днях в Браслав приезжал министр Караник, - рассказал телеграм-каналу «Баста!» житель райцентра. - Сообщил, что сейчас по Витебской области нет хуже ситуации, чем в Браславе и Глубоком. Докшицы, Поставы, Шумилино уже «отдыхают» на нашем фоне.

Мест в больнице нет. Со вчерашнего дня в Браславе ввели карантин. Обязательный масочный режим, социальная дистанция и вход по одному в торговые ларьки и подобные места. Однако называется это «усилением мер». В магазинах объявления, что без масок не обслужат, а так как подробной информации нет, и все скрывают, то люди возмущаются – зачем?

Одна из школ в Браславе полностью закрыта на карантин была еще две недели назад. Ни последнего звонка, ни выпускного в ней не было. По слухам, у школьников и учителей взяли 200 мазков. И это в городе с населением 9 тысяч человек.

Инфицированные были среди работников местного «Евроопта», в доме престарелых. Много заболевших в деревне Урбаны, где находится граница, и через которую едут непроверенные дальнобойщики.

Самое страшное, что полным ходом идет подготовка к фестивалю Viva Браслав. Многие возмущаются, но молодежи плевать, и она ждет фестиваль, не задумываясь, почему все-таки все вменяемые люди подобные мероприятия отменили? Куда смотрят организаторы, кроме своих кошельков, тоже непонятно. Никакой ответственности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.