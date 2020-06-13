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Впервые в Иваново собирали подписи за Светлану Тихановскую

  • 13.06.2020, 15:40
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Впервые в Иваново собирали подписи за Светлану Тихановскую

На легальном пикете белорусы жестко высказывались в адрес власти.

Сбор подписей за Светлану Тихановскую проходил вчера, 12 июня, в Иваново Брестской области. Впервые в этом городе был организован пикет в поддержку этого кандидата, пишет сайт «Першы рэгіён».

Пикет находился по адресу ул. Советская, 46 возле магазина «Про запас» напротив детской консультации. До этого пикет планировался возле рынка, но пришлось перейти на другое место, потому как близко находится административное здание Ивановского РОЧС.

По словам представителей инициативной группы, сбор подписей на Советской продолжался до 21.30.

Смотрите трансляцию с пикета:


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