закрыть
13 июня 2020, суббота, 17:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруску положили в больницу со сломанной ногой, а выписали с коронавирусом

1
  • 13.06.2020, 16:19
  • 1,802
Белоруску положили в больницу со сломанной ногой, а выписали с коронавирусом

Вместе с ней в квартире проживает еще четыре человека.

В редакцию mogilev.online обратилась жительница Могилева, мать которой положили в городскую больницу скорой медицинской помощи со сложным переломом ноги. Когда женщину госпитализировали, она чувствовала себя хорошо, у нее не было признаков ОРВИ. Из медицинского учреждения ее выписали с коронавирусом.

Могилевчанка предполагает, что ее мать заразилась в больнице, ведь тест, как это хорошо видно на фотографии выписки, у женщины взяли на 15-й день госпитализации, при том, что типичный инкубационный период у инфекции КОВИД-19, как известно, составляет две недели, а зачастую даже меньше — 5-7 дней. Таким образом, вероятность того, что инфекция была подхвачена в больнице, действительно высока. При этом Могилевская БСМП считается «условно чистой» от коронавируса.

Невзирая на коронавирус, пенсионерку выписали со сломанной ногой. Ей и всей ее семье выдали предписание об обязательной самоизоляции. И это вызывает особое возмущение у могилевчанки. Дело в том, что больным коронавирусом, которые проходят лечение дома, предписывается самоизолироваться также в квартире, чтобы не заражать родственников. Однако в данном случае это условие невыполнимо. У женщины сложный перелом, нога в гипсе, и пенсионерка не сможет обходиться без посторонней помощи еще долго. При этом вместе с ней в квартире проживает еще 4 (!) человека: дочь с мужем и 6-месячным ребенком и ее муж, у которого диабет и онкологическое заболевание, и он входит сразу в несколько групп риска по коронавирусу.

В условиях невозможности для женщины самоизоляции с переломом в отдельной комнате, вероятность того, что она заразит всех родственников, крайне высока. И с учетом того, что мы все уже знаем о коронавирусе, можно с уверенностью говорить: такое положение дел подвергает опасности ее мужа, также пенсионера, с несколькими заболеваниями, которые обычно серьезно отягощают протекание коронавирусной инфекции.


популярное за неделю

Мнение

Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко Анжелика Калатозишвили
Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип