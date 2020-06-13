Белоруску положили в больницу со сломанной ногой, а выписали с коронавирусом 1 13.06.2020, 16:19

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Вместе с ней в квартире проживает еще четыре человека.

В редакцию mogilev.online обратилась жительница Могилева, мать которой положили в городскую больницу скорой медицинской помощи со сложным переломом ноги. Когда женщину госпитализировали, она чувствовала себя хорошо, у нее не было признаков ОРВИ. Из медицинского учреждения ее выписали с коронавирусом.

Могилевчанка предполагает, что ее мать заразилась в больнице, ведь тест, как это хорошо видно на фотографии выписки, у женщины взяли на 15-й день госпитализации, при том, что типичный инкубационный период у инфекции КОВИД-19, как известно, составляет две недели, а зачастую даже меньше — 5-7 дней. Таким образом, вероятность того, что инфекция была подхвачена в больнице, действительно высока. При этом Могилевская БСМП считается «условно чистой» от коронавируса.

Невзирая на коронавирус, пенсионерку выписали со сломанной ногой. Ей и всей ее семье выдали предписание об обязательной самоизоляции. И это вызывает особое возмущение у могилевчанки. Дело в том, что больным коронавирусом, которые проходят лечение дома, предписывается самоизолироваться также в квартире, чтобы не заражать родственников. Однако в данном случае это условие невыполнимо. У женщины сложный перелом, нога в гипсе, и пенсионерка не сможет обходиться без посторонней помощи еще долго. При этом вместе с ней в квартире проживает еще 4 (!) человека: дочь с мужем и 6-месячным ребенком и ее муж, у которого диабет и онкологическое заболевание, и он входит сразу в несколько групп риска по коронавирусу.

В условиях невозможности для женщины самоизоляции с переломом в отдельной комнате, вероятность того, что она заразит всех родственников, крайне высока. И с учетом того, что мы все уже знаем о коронавирусе, можно с уверенностью говорить: такое положение дел подвергает опасности ее мужа, также пенсионера, с несколькими заболеваниями, которые обычно серьезно отягощают протекание коронавирусной инфекции.