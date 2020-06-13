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Лидер «Дай Дорогу» Юрий Стыльский эмоционально высказался о происходящем в стране

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  • 13.06.2020, 16:30
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Лидер «Дай Дорогу» Юрий Стыльский эмоционально высказался о происходящем в стране

Решается судьба Беларуси.

Лидер известной белорусской группы «Дай Дорогу» Юрий Стыльский эмоционально высказался о происходящем в стране в последний месяц, пишет телеграм-канал «Баста».

- Сам не знал, что меня так сильно будет бомбить от этого всего, - сказал музыкант. - Но что творится сейчас – просто жуть. Был прямой эфир с кандидатом Виктором Бабарико, он говорил про то, что к нему уже приходили, какие-то обыски, аресты начинаются. Григорьевич уже так обс...тся.

Ладно, если бы это было на Луне, в другом государстве, не с тобой или тебе пять лет, и ты вообще не врубаешься. Но ведь ты находишься в эпицентре событий. Весь этот хоррор – на твоих глазах.

Я не думаю, что кого-то в Беларуси эта информация может оставить равнодушным. Я не знаю, как можно так думать. Так могут думать только прыкорытники, брсмовцы, гитлерюгенд. Это ведь они там говорили на пикете у Григорьевича: «Кто вас спонсирует?». Да уже по барабану, кто будет спонсировать, но я жду огнемета и поддержки с воздуха против всей этой х...ни.

Осторожно, ненормативная лексика!

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