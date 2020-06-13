У 25 миллионов россиян не хватает денег на мясо 13.06.2020, 16:42

1,050

Каждый шестой житель РФ потребляет белковые продукты ниже норм Минздрава.

Каждый шестой гражданин России не может себе позволить покупать мясо, чтобы питаться в соответствии с нормативами Минздрава. Такие данные в интервью «Ведомостям» привел Сергей Михайлов, генеральный директор «Черкизово» - одного из крупнейших в России производителей птицы и свинины, пишет finanz.ru.

По его словам, 20-25 миллионов россиян потребляют продукты питания ниже рекомендованных норм: не более 50 кг мяса на человека в год против 73 кг, которые требуются, по оценке Минздрава.

Это «социально незащищенные слои населения», и, к сожалению, их доля будет расти, считает Михайлов. Помочь людям могла бы адресная продовольственная помощь, разовая раздача денег, индексация пенсий и зарплат - эффект от таких мер был бы выше, чем поддержки сельхозпроизводителей, заявил топ-менеджер.

«Для производителей продуктов питания и, в частности, мяса ситуация сложная», - констатировал Михайлов: цены на продукцию «надо поднимать», потому что они завязаны на импорт, который дорожает вместе с ростом курса доллара.

Доля себестоимости, прямо или косвенно зависящей от стоимости рубля, составляет 45%. «Большинство компонентов, необходимых для производства мясной продукции, так или иначе связаны с валютой. Прежде всего, это зерно, а также витамины, аминокислоты, премиксы, соевые бобы, соевый шрот, масла и т. д. Правительство своевременно ввело квоту на экспорт зерна, что помогло немного сдержать дальнейший рост цен на зерно по сравнению с прошлым годом. Но они все равно выросли - с 11 до 15 рублей за килограмм», - рассказал Михайлов.

Обычно любое удорожание частично в итоге транслируется на потребителя, других вариантов нет, говорит он: «Но в данном случае сделать это быстро не получится, поскольку ситуация осложняется тем, что сейчас доходы у потребителей сильно упали. Россияне большую долю своих средств - 35-40% - тратят на еду».

По данным Росстата, в апреле розничные продажи в России рухнули на 23%, причем в отличие от США и Европы, просела не только непродовольственная розница, но и расходы на еду (на 9,3%).

Оставшись без заработка и помощи государства, люди были вынуждены снова «затянуть пояса», так и не оправившись от продолжавшегося 5 лет подряд падения уровня жизни.

По оценке ВШЭ, во втором квартале располагаемые доходы обрушились на 21,8% - вдвое больше пиковых значений как кризиса 2008-09 гг, так и рецессии 2015-16 гг: тогда максимальное падение достигало 10,7% и 9,5% соответственно (декабрь-2008 и август-2016).

Меры поддержки, анонсированные правительством и президентом РФ, выглядят мизерными по сравнению с масштабом кризиса в кошельках: пакет помощи апреля и начала мая покрывает лишь одну десятую от потерянных населением денег (2,2 процентного пункта).

В мае власти анонсировали дополнительные вливания на 250,3 млрд рублей, включая спецдоплаты соцработникам, повышение пособий по уходу за ребенком (до 6751 рубля), выплаты на детей (5-10 тысяч рублей), возврат налогов самозанятым (в среднем 3 тысячи рублей на человека) и повышение минимального пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей.

Эти меры компенсируют еще меньше - 1,6 п.п. от выпавших доходов. По итогам года люди обеднеют в реальном выражении на 8,2-12,1% и будут отброшены по уровню жизни в 2008 год, прогнозирует ВШЭ.