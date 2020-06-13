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В Беларуси в середине июня снова побиты температурные рекорды

  • 13.06.2020, 16:47
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В Беларуси в середине июня снова побиты температурные рекорды

Какой будет погода дальше?

В пятницу, 12 июня, жара обновила температурные рекорды. На юге Гомельской области, в райцентрах Брагин и Мозырь, было жарче всего. В частности, в Брагине побит прошлогодний рекорд дня - там воздух прогрелся до 33,3 градуса. А в Мозыре температура достигала +32,9, пишет kp.by.

В субботу в Беларусь пришла прохлада - ожидаются осадки с грозами. А на воскресенье, 14 июня, по республике в отдельных районах пронозируют сильные дожди, грозы, усиление ветра порывами 15-18 м/с, сообщает Белгидромет.

На следующей неделе жара вернется. По предварительному прогнозу, в понедельник еще будет прохладно и дождливо, а со вторника почти во всех районах - снова плюс 29-30 и солнечно.


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