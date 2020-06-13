Жители регионов очень активно ставят подписи за Светлану Тихановскую 13.06.2020, 17:01

1,444

Фото: «Наша Ніва»

Возле пикетов в малых городах всегда есть желающие ее поддержать.

Оршанские члены инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской на пост президента ранее побывали в соседнем Шклове и на этой неделе поехали в ещё более мелкие города: Коханово и Дубровно, пишет сайт orsha.eu.

Следует сразу отметить, что в небольших городах политическая активность людей значительно ниже, чем в той же Орше, но эта избирательная кампания действительно имеет большой протестный потенциал. Даже в Коханово и Дубровно удалось собрать несколько десятков подписей за Светлану Тихановскую за пару часов. Люди подписывались очень активно, возле пикетов всегда были местные жители.

Ранее пикеты по сбору подписей в этих населенных пунктах практически не проводились, за исключением одного в Дубровно во время последней «парламентской кампании». Поэтому эти пикеты можно назвать самыми активными и массовыми в истории «выборов» в Беларуси в этих городах.