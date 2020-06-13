Трамп пообещал уйти в случае поражения на выборах 13.06.2020, 17:16

Президент Америки заявил, что займется другими делами.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал, что, в случае поражения на выборах, он покинет Белый дом и «займется другими делами», сообщает «Голос Америки».

Критики Трампа и возможный кандидат Демократической партии Джо Байден неоднократно высказывали опасения, что тот откажется оставить свой пост в случае проигрыша. Американский президент впервые публично затронул эту тему.

В интервью Fox News, Трамп, который недавно отказался переименовать военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, назвал «сомнительными» достижения президента Авраама Линкольна, выигравшего Гражданскую войну и уничтожившего рабство в США.