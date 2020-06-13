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На предприятии «Белмедпрепараты» произошла вспышка COVID-19

  • 13.06.2020, 17:18
На предприятии «Белмедпрепараты» произошла вспышка COVID-19
Фото: Reuters

Несколько сотрудников с температурой находятся на больничном.

Вспышка коронавируса - на предприятии "Белмедпрепараты". Четверо сотрудников – на больничном, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Минск, РУП "Белмедпрепараты", 6-й цех, - пишет один из работников предприятия. - Четверо сотрудников - с температурой на больничных. У одной девушки уже подтвердили коронавирус.

Остальные работники, те, кто были с ними в кабинете, продолжают ходить на работу. Ни о каких больничных и самоизоляции речи не идёт".


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