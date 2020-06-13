Светлана Тихановская отправляется в турне по Беларуси 10 13.06.2020, 17:25

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Фото: «Наша Ніва»

Она лично будет сдавать подписи в территориальные комиссии.

Потенциальная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская собирается самостоятельно объехать все регионы Беларуси, чтобы сдать подписи за свое выдвижение. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на «Страну для жизни».

Турне по стране связано с отсутствием координаторов инициативной группы во многих районах Беларуси. По закону, подписи в территориальные комиссии должны сдавать именно они.

11 июня Тихановская объявил о приостановке сбора подписей за ее выдвижение на пикетах в Минске и областных центрах до конца недели. Причиной была опасность провокаций. В других городах сбор подписей продолжается.