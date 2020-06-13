В Китае обнаружили огромные следы динозавров 1 13.06.2020, 17:36

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Как оказалось, их оставили примерно 190 миллионов лет назад.

В ходе исследования стен бомбоубежища в Китае специалисты обнаружили следы, которые похожи на отпечатки от огромных куриных лап. Как оказалось позже, их оставили динозавры примерно 190 миллионов лет назад, пишет lenta.ua.

Как передало зарубежное интернет-издание Historical Biology, ссылаясь на слова ведущего автора научной работы, следы были найдены еще около одного года назад в юго-западной части КНР, а именно в национальном парке Гэлэшань. После их обнаружения скалолазы рассказали о находке местным властям, которые уже вызвали палеонтологов и геологов. Специалисты определили, что данные отпечатки принадлежат группе тероподов из ряда Kayentapus. Согласно результатам исследования, доисторические хищники передвигались на расстоянии примерно 3 метров друг от друга. В общей сумме эксперты насчитали 46 следов. Длина самого большого из них равняется 35 сантиметрам.

Что касается возраста обнаруженных окаменелостей, ученые утверждают, что они были сделаны около 190 миллионов лет назад. Данное открытие является подтверждением предположений о существовании тероподов в Азии во времена юрского периода. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить их разнообразие. По одной из теорий, самые большие отпечатки оставил Sinosaurus, который мог достигать 5,6 метров в длину.