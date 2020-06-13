Минчанку госпитализировали в РНПЦ и положили в одну палату с зараженной COVID-19 3 13.06.2020, 18:13

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Фото: «Радыё Свабода»

Позже ее выписали, не дождавшись результатов теста, несмотря на то, что она контакт 1-го уровня.

Минчанку госпитализировали в Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) неврологии и нейрохирургии и положили в одну палату с зараженной Covid-19. Теперь ее выписывают, не дождавшись результатов теста, несмотря на то, что она контакт первого уровня.

"Хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске, - пишет телеграм-каналу "Баста" читательница. - Там лежала моя тетя.

Ей сделали очень сложную операцию по удалению опухоли мозга. Через два дня выяснилось, что в ее палате находится женщина с подтвержденным "ковидом". Эту женщину выписали, а моя тетя стала контактом первого уровня.

Тётю тоже выписывают. Прошло только 5 дней после операции. Сказали, дома восстанавливаться. Заразилась ли она - не знаем. Мазки у всех, кто был в палате вместе с ней взяли, но когда будут результаты - неизвестно.

Я считаю это преступлением со стороны нашего медицинского руководства. Людей берут на сложнейшие операции без результатов теста на "ковид". В результате, человек может погибнуть после удачно сделанной операции, только уже от коронавируса".

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