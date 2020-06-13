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Минфин засекретил данные по ВВП России за май

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  • 13.06.2020, 18:19
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Минфин засекретил данные по ВВП России за май

Изъять статистику решили впервые за 15 лет.

Минфин России решил не публиковать оценку номинального объема валового внутреннего продукта России за май, пишет finanz.ru.

В ежемесячном отчете об исполнении бюджета, опубликованном ведомством 11 июня, отсутствует цифра, показывающая соотношение дефицита федеральной казны к ВВП (.xls).

Изъять статистику Минфин решил впервые за 15 лет, отмечает РБК: оценка профицита/дефицита бюджета в сравнении с размером экономики на ежемесячной основе публиковалась правительством с 2005 года.

Последние доступные данные по этому показателю Минфин представил в отчете за апрель: по итогам месяца бюджет был сведен с профицитом в 9,5 млрд рублей, или 0,15% ВВП. Таким образом, номинальный размер экономики ведомство оценило в 6,4 триллиона рублей. Это на 27% ниже показателя за тот же месяц прошлого года.

В марте профицит составлял 175 млрд рублей, или 1,8% ВВП. Таким образом, размер экономики Минфин оценивал в 9,7 триллиона рублей, что на 34% больше апрельского значения.

В пересчете на год ВВП России в апреле составил 77 трлн рублей по сравнению со 107 трлн годом ранее, указывает управляющий директор УК «Агидель». Это дает 28% номинального снижения ВВП, из которых примерно 10% можно отнести к падению цен на нефть с 70 до 20 долларов за баррель.

Это означает, делает вывод Тунев, что в реальном выражении экономика России в апреле рухнула примерно на 20%, а за первые четыре месяца потеряла около 8%.

Минэкономразвития, напомним, оценило экономический спад скромнее - в 12% за апрель. Ежемесячный доклад «Картина экономики» ведомство опубликовало с опозданием почти на неделю.

Некоторые чиновники правительства из команды премьера РФ Михаила Мишустина предлагали в принципе засекретить экономическую статистику, показывающую масштаб кризиса, рассказывали Reuters источники, близкие к кабмину.

«Им в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом. У них в голове есть четкая картинка: пока о чем-то не написано, этого нет», - пояснил один из собеседников агенства.

В итоге было принято компромиссное решение: публиковать данные как можно позже вечером, или ночью, чтобы «меньше внимания было к этим цифрам», рассказывал высокопоставленный источник в одном из федеральных ведомств.

Официальный прогноз правительства, представленный МЭР, закладывает падение ВВП России на 5% по итогам года. Международный валютный фонд ждет спада на 6%, Всемирный банк - на 7,3%, Организация стран экономического сотрудничества и развития - на 8% при одной волне коронавируса и на 10% - при двух.

Самый оптимистичный прогноз пока озвучил на встрече с президентом Путиным глава Сбербанка Герман Греф. По его оценке, ВВП России сократится на 4,3%.


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