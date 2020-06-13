Волонтер кампании «Страна для жизни»: В Кричеве пришла подписаться 93-летняя бабушка

Волонтер кампании «Страна для жизни»: В Кричеве пришла подписаться 93-летняя бабушка1
- 13.06.2020, 18:27
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Как молодая мама собирает подписи за Светлану Тихановскую.
Belsat.eu поговорил с 31-летней Антониной Коноваловой, которая недавно вышла из декрета и теперь собирает подписи на пикетах Светланы Тихановской:
- Светлана молодец, что не побоялась. Она очень умная, встала на защиту мужа. Я с ней полностью соглашаюсь. Она бережет своих людей и народ, который следует за ними.
Я волонтер. В некоторых городах нам пришлось писать заявления в милицию. Нас всегда сопровождали тихушники. Люди делали большие глаза, когда мы показывали, что их снимают, что стоит человек со скрытой камерой. Они не боятся.
В Кричеве бабушка пришла подписаться за Тихановскую. 93 года, едва дошла.