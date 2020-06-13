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Волонтер кампании «Страна для жизни»: В Кричеве пришла подписаться 93-летняя бабушка

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  • 13.06.2020, 18:27
  • 3,239
Волонтер кампании «Страна для жизни»: В Кричеве пришла подписаться 93-летняя бабушка
Фото: spring96.org

Как молодая мама собирает подписи за Светлану Тихановскую.

Belsat.eu поговорил с 31-летней Антониной Коноваловой, которая недавно вышла из декрета и теперь собирает подписи на пикетах Светланы Тихановской:

- Светлана молодец, что не побоялась. Она очень умная, встала на защиту мужа. Я с ней полностью соглашаюсь. Она бережет своих людей и народ, который следует за ними.

Антонина Коновалова

Я волонтер. В некоторых городах нам пришлось писать заявления в милицию. Нас всегда сопровождали тихушники. Люди делали большие глаза, когда мы показывали, что их снимают, что стоит человек со скрытой камерой. Они не боятся.

Фото: «Белсат»

В Кричеве бабушка пришла подписаться за Тихановскую. 93 года, едва дошла.


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