США выделят Украине $250 миллионов по программе «Инициатива помощи по безопасности» 13.06.2020, 18:40

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Украинское правительство заявило о главной стратегии – приближать стандарты Вооруженных сил к стандартам НАТО.

В Украине приветствуют решение Соединенных Штатов о выделении в 2020 году 250 миллионов долларов по программе «Инициатива помощи по безопасности Украине». Об этом сообщает 12 июня Интернет-сайт Министерства иностранных дел Украины, сообщает «Голос Америки».

«Соответствующий пакет помощи предусматривает предоставление нашей стране, в том числе, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений Вооруженных сил Украины», – отмечает в сообщении.

В МИД Украины подчеркивают, что «помощь американской стороны призвана усилить боевую способность украинской армии, а также обезопасить жизнь и здоровье украинских воинов, защищающих страну».

«Важное внимание в нынешнем пакете безопасности помощи уделено поддержке Военно-морских сил Украины, что чрезвычайно актуально в условиях агрессивного поведения России в акваториях Черного и Азовского морей. […] Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближения его к стандартам НАТО является одним из ключевых приоритетов государства», – отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины искренне благодарны американским партнерам за последовательную поддержку процесса реформ в Украине и укрепления обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии. Об этом говорится в заявлении правительства Украины.

«Реформа сектора безопасности и обороны, приближение его к стандартам НАТО и достижения максимальной совместимости с вооруженными силами стран Альянса остается одним из главных приоритетов правительства Украины», – отмечается на Правительственном вэб-портале органов исполнительной власти.

В Кабинете министров подчеркивают, что утверждение Конгрессом США пакета помощи в сфере безопасности на 2020 финансовый год в размере 250 миллионов долларов – это признание продолжения и успешности украинских реформировать в секторе безопасности и обороны, в соответствии с целями европейской и евроатлантической интеграции и стандартам НАТО.

«[…] Помощь является важным свидетельством стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление нашей стране различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде. Важное место в нем занимает поддержка Военно-морских сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе», – говорится в сообщении украинского правительства.

Украинская служба «Голоса Америки» 11 июня сообщила, что Конгресс США утвердил весь пакет помощи в сфере безопасности для Украины на 2020 год на сумму 250 миллионов долларов по программе «Инициатива помощи по безопасности Украине».

Согласно сообщению Пентагона, помощь также будет содержать мобильные радарные системы для выявления ракетных и артиллерийских обстрелов. Действия США дополняются увеличением помощи в сфере безопасности со стороны партнеров по НАТО и прямыми закупками Украиной американского оружия.

В приоритетах – ВМС и ПВО

Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что предоставляемая помощь решает несколько задач.

«Помимо укрепления оборонного потенциала – это поддержка курса Украины на совместимость и интеграцию со стандартами НАТО. Это также вписывается в официальную американскую политику по сдерживанию агрессивной политике России», – говорит Алексей Мельник.

Он считает, что есть несколько приоритетных направлений для использования американской помощи, при этом подчеркивает, что «список приоритетов на самом деле – очень длинный».

«Военно-морские силы, которые и до 2014 года были не в лучшем состоянии, после захвата Крыма и большей части инфраструктуры – это тот сектор, который был ослаблен непропорционально больше, чем остальные. Система противовоздушной обороны, которая по состоянию на 2014 год была ненадежной, остальные средства радиозащиты, коммуникации, защищенные радиостанции и системы управления – это то, что нуждается в поддержке», – отмечает Алексей Мельник.

Американская помощь, по его словам, будет передаваться Украине после взаимных консультаций, это будет материально-технические средства, системы вооружения и консультативная помощь.

Помощь – техническая и имиджевая

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что поддержка Соединенными Штатами украинской безопасности влияет на развитие отношений Украины с Европейскими Союзом и НАТО.

«Более того, поставки в Украину «знакового» вооружения, как это было при Порошенко, когда США предоставили Джавелины, демонстрирует усиление сотрудничества между Украиной и Западным миром. Это также важно для имиджа страны, позволяет нам, в свою очередь, активно говорить о желании восстановить суверенитет над Крымом, лидировать в своей политике на Донбассе. Есть надежда, что после получения американской оборонной помощи, украинская власть начнет поднимать моменты о возможности получения такого «знакового» оружия, как Джавелины при президенте Петре Порошенко», – говорит Дмитрий Воронков.

Вместе с тем он отмечает, что, несмотря на заявление официального Киева об агрессии России, и российской экспансии на Донбассе, внешняя политика и риторика новой власти изменилась в сторону «сглаживания конфликта» с Кремлем.

«Мы не видим интенсивной, напористой политики с Западом, не видим напоминаний о необходимости санкций, их развития. Есть ощущение, что новое руководство страны намерено конфликт с Россией по Донбассу и Крыму сгладить, радикальная риторика сменилась на более лояльную – попытки создать Консультационный совет, Кабмин снял санкции с девяти персон, которые были под украинскими санкциями, украинская делегация в ПАСЕ и ее реакция на появление России в этом органе не слишком заметна», – отмечает Дмитрий Воронков.

Он считает, что Украина может развивать сотрудничество с США в сфере защиты морских рубежей на Черном море – возрождать флот и морскую авиацию.